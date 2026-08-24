قیمت گواهی اسقاط خودرو افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل معمارباشی معاون بهره برداری و صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی با اشاره به مصوبات ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ گفت: این آییننامه با همکاری ۲۲ نهاد مرتبط با موضوع اسقاط خودروهای فرسوده تدوین شد، اما اجرای آن بهصورت کمرنگ دنبال میشد.
وی افزود: در قانون مصوب گذشته مقرر شده بود به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، یک خودروی فرسوده از رده خارج شود، اما در آییننامه قبلی این نسبت به یک خودروی فرسوده به ازای تولید ۱۲ دستگاه خودرو تغییر کرده بود.
معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل ایدرو ادامه داد: با همکاری فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و پلیس راهور، اصلاح آییننامه ماده ۱۰ در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بر اساس نخستین اصلاحیه، به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، یک خودروی فرسوده باید اسقاط شود گفت: همچنین در زمینه معادلسازی سنی خودروهای فرسوده نیز اصلاحاتی انجام شد و مقرر شد هر خودروی فرسوده، سه گواهی اسقاط تولید کند.
معمارباشی بازنگری قیمت گواهیهای اسقاط را یکی دیگر از اصلاحات این آییننامه عنوان کرد و افزود: این تغییر با هدف ترغیب صاحبان خودروهای فرسوده به تحویل خودرو و افزایش روند اسقاط انجام شده است.
وی با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم پیشرفت برای اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده گفت: با توجه به افزایش هزینهها، قیمت مواد اولیه و هزینههای جاری، قیمت گواهیهای اسقاط نیز در اصلاحیه جدید بازنگری شده است.
معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل ایدرو افزود: قیمت گواهی اسقاط خودروهای سواری که در آییننامه قبلی ۳۵ میلیون تومان تعیین شده بود، در اصلاحیه جدید به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
معمارباشی گفت: قیمت گواهی اسقاط خودروهای تجاری نیز ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شده و برای موتورسیکلتهای فرسوده، گواهی اسقاط بهصورت مجزا ۲۵ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
وی ابراز امیدواری کرد اصلاحات انجامشده، انگیزه صاحبان خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده برای اسقاط را افزایش دهد و به تحقق هدفگذاری اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه کمک کند.
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