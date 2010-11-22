صدور 23 گواهینامه پایان دوره تربیت معلم قرائت قرآن در گیلان

حمید کوه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دارالقرآن الکریم استان با همکاری معاونت آموزش و پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن الکریم کشور برای قبول شدگان تربیت معلم قرائت قرآن کریم سطح یک " روخوانی و روانخوانی " شهرستانهای لاهیجان، تالش و رودسر گواهینامه صادر شد.

وی اظهارداشت: داوطلبان ضمن حضور در کلاسها آموزشهای لازم فنون و روشهای علمی کلاس داری، اصول و قواعد روش تدریس روخوانی و تجوید الصلوه، روشهای سه گانه تمرین روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، اخلاق معلمی، ترجمه و مفاهیم سطح دو، ترجمه و تفسیر سوره منتخب جزء 30 سطح یک و آداب تلاوت احکام شرعی و قصص قرآن را زیر نظر مربیان مجرب فرا گرفتند.

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان ادامه داد: این گواهینامه دارای ارزش آموزشی به میزان 335 ساعت است.

وی همچنین از صدور 71 فقره گواهینامه دوره قرائت قرآن کریم سطح سه موسسات قرآنی بعثت شهرستانهای صومعه سرا و ماسال خبر داد و افزود: با توجه به برنامه ریزی سازمان دارالقرآن الکریم و موسسات قرآنی مردمی نهاد استان گیلان پس از اطلاع رسانی، اقدام به ثبت نام و آغاز دوره قرائت سطح سه " تجوید مقدماتی، صوت و لحن پایه " از میان متقاضیان کرده است.

کوه پیما خاطر نشان کرد: آموزش دوره قرائت سطح سه در 25 جلسه و به میزان 50 ساعت از سوی اساتید مجرب و دارای مدارک دوره های تربیت معلم قرآن کریم برگزار شد.

این کارشناس مسائل قرآنی در ادامه نشر آموزه های تکمیلی قرائت فصیح و آهنگین قرآن کریم، ارائه یک روش منطقی، جذاب، سطح بندی شده و هماهنگ برای آموزشهای قرائت و قرآن را به صورت فصیح و با رعایت کلیه نکات تجویدی را از مهمترین اهداف برگزاری طرحهای آموزش تخصصی صوت و لحن عنوان کرد.