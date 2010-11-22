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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۱

صدور 23 گواهینامه پایان دوره تربیت معلم قرائت قرآن در گیلان

صدور 23 گواهینامه پایان دوره تربیت معلم قرائت قرآن در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن‌الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان از صدور 23 گواهینامه پایان دوره تربیت معلم قرائت قرآن کریم سطح یک برای قبول شدگان این دوره در استان خبر داد.

 حمید کوه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دارالقرآن الکریم استان با همکاری معاونت آموزش و پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن الکریم کشور برای قبول شدگان تربیت معلم قرائت قرآن کریم سطح یک " روخوانی و روانخوانی " شهرستانهای لاهیجان، تالش و رودسر گواهینامه صادر شد.

وی اظهارداشت: داوطلبان ضمن حضور در کلاسها آموزشهای لازم فنون  و روشهای علمی کلاس داری، اصول  و قواعد روش تدریس روخوانی و تجوید الصلوه، روشهای سه گانه تمرین روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، اخلاق معلمی، ترجمه و مفاهیم سطح دو، ترجمه  و تفسیر سوره منتخب جزء 30 سطح یک  و آداب تلاوت احکام شرعی  و قصص قرآن را زیر نظر مربیان مجرب فرا گرفتند.

 کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان ادامه داد: این گواهینامه دارای ارزش آموزشی به میزان 335 ساعت است.

وی همچنین از صدور 71 فقره گواهینامه دوره قرائت قرآن کریم سطح سه موسسات قرآنی بعثت شهرستانهای صومعه سرا  و  ماسال خبر  داد و افزود: با توجه به برنامه ریزی سازمان دارالقرآن الکریم  و موسسات قرآنی مردمی نهاد استان گیلان پس از اطلاع رسانی، اقدام  به  ثبت نام  و آغاز دوره قرائت سطح سه " تجوید مقدماتی، صوت  و لحن پایه " از میان متقاضیان کرده است.

کوه پیما خاطر نشان کرد: آموزش دوره قرائت سطح سه  در 25 جلسه  و به  میزان 50 ساعت از سوی اساتید مجرب  و دارای مدارک دوره های تربیت معلم قرآن کریم برگزار شد.

این کارشناس مسائل قرآنی در ادامه نشر آموزه های تکمیلی قرائت فصیح  و آهنگین قرآن کریم، ارائه یک روش منطقی، جذاب، سطح بندی شده  و هماهنگ برای آموزشهای قرائت و قرآن را به صورت فصیح  و با رعایت کلیه نکات تجویدی را از مهمترین اهداف برگزاری طرحهای آموزش تخصصی صوت  و لحن عنوان کرد.

کد مطلب 1194816

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