کارگاه توانمندسازی تجوید قرآن کریم در آستارا برگزار شد

رضا جامکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه توانمندسازی و ارتقای تجوید قرآن کریم با هدف ارتقای سطح مهارتهای قرآنی و ایجاد انس بیشتر با کلام وحی در شهرستان آستارا برگزار شد.
وی با بیان اینکه این دوره آموزشی از سوی سازمان دارالقرآن الکریم کشور و از طریق سامانه جامع آموزش اجرا شده است، افزود: در این کارگاه، مباحث کاربردی تجوید، شیوه صحیح قرائت، نکات تخصصی قواعد تجوید و موضوعات مرتبط با تلاوت قرآن کریم آموزش داده شد و فراگیران ضمن کارورزی عملی، آسیبهای رایج تجویدی را بررسی کردند.
رئیس دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی استان گیلان با تأکید بر اینکه نهضت قرآنی زمینهساز فهم عمیقتر و دقیقتر آموزههای الهی است، گفت: این دوره آموزشی با حضور ۹۰ نفر از آقایان و بانوان علاقهمند در سالن همایش شهید محمدزاده اداره تبلیغات اسلامی آستارا برگزار شد.
وی تصریح کرد: در پایان دوره، سطحبندی قرائت شرکتکنندگان انجام میشود و گواهینامه رسمی از سوی سازمان دارالقرآن الکریم به فراگیران اعطا خواهد شد.
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