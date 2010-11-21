ولی الله فتحی شاعر و نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ کار سرودن غزلیات کتاب " بزرگ ترین معانی در کوتاه ترین جملات" را که مجموعه ای از 480 حکمت از سخنان امام علی (ع)‌است، به پایان برده ام و آن را به بنیاد نهج البلاغه سپرده‌ام.

وی افزود:‌ تبدیل کردن سخنان معصومین با توجه به وزن و محتوای نهفته در آنها کار بسیار دشواری است. در این کتاب کلمات قصار حضرت علی (ع)‌ را در قالب غزل درآورده ام. انتشار کتاب منوط به تصمیم بنیاد نهج البلاغه خواهد بود که کتاب را چاپ کنند و یا آن را برای انتخاب ناشر به من بسپرند. قرار است این کتاب با خط نستعلیق نوشته شود و با چاپی نفیس راهی بازار شود.

این شاعر گفت: شاعران و ادیبان ما فصاحت و بلاغت را از سخنان پیامبر(ص) و امام علی(ع) آموخته اند و به نظرم روا نیست کتابهایی که در ارتباط با امامان و پیامبر چاپ می شوند از نظر نکات فنی و محتوایی در سطح پایین تری از سایر کتابها قرار داشته باشند.

فتحی گفت: در ادامه این رویکرد، مشغول تبدیل کلمات قصار پیامبر اسلام(ص) هستم. این کتاب شامل 3200 حکمت و اندرز است که تا به حال موفق به تبدیل 1200 حکمت آن به غزل شده ام و تا آخر امسال سرودن اشعار این کتاب را به اتمام خواهم رساند.

این نویسنده ادامه داد: در حال حاضر دو کتاب دارم که چند سال است در ارشاد منتظر اعطای مجوز چاپ هستند. این دو کتاب با نامهای "تماس فضایی( نیمه شوخی، نیمه جدی)" و " قوم عزیزالله" درونمایه‌ای طنزگونه دارند که کتاب دوم در قالب شعر به روابط اجتماعی مردم و مسائل بین خانواده های ایرانی می‌پردازد.

از ولی الله فتحی پیش از این کتاب های " شبی با دریا"، " از کیش تا تهران"، "سبز غزل"، "سرخ غزل"، "زرد غزل" و "عشق" منتشر شده اند که برخی از این آثار شامل اشعار طنز است.