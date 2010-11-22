ولایت فقیه استمرار حکومت انبیاست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمود عبداللهی صبح دوشنبه در مرحله ششم اولین دوره فرهنگی آموزشی ائمه جماعات مساجد سراسر کشور که در مجتمع یاوران مهدی(عج) برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه ولایت فقیه ریشه در حاکمیت و حکومت دین دارد افزود: ولایت فقیه استمرار حکومت انبیا، پیامبر(ص) و امام است.



عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: برخی از نویسندگان از ریشه حاکمیت نبی و امام را قبول ندارند و معتقدند که چیزی در دین به این نام وجود ندارد.



وی ادامه داد: برخی‌ها امامت و نبوت را مرجع علمی می دانند که باید در مقام تبلیغ و ارشاد باشد و معتقدند که امامت و ولایت حکومتی وجود ندارد.



حجت‌الاسلام عبداللهی افزود: آنها می‌گویند دین و معارف الهی برای آخرت انسان است و امام، اجتماع، و سیاست از اهداف حکومت نیست.



وی ادامه داد: آنها حکومت امام و انبیا را ناشی از سیر تاریخ می‌دانند و اینکه مردم در آن مقطع تاریخی بیعت کردند و حکومت و امامتی بوجود آمد. همچنین حادثه غدیر را به معنای حاکمیت علمی علی‌(ع) می‌دانند نه مقام ولایت و امامت.



عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به استدلال‌های عقلی در زمینه اثبات ولایت ولی فقیه اشاره کرد و گفت: امام راحل در این زمینه به استدلال‌های عقلی تکیه کرد که استدلال‌های ساده و روشنی هم برای خواص و هم برای عوام جامعه می‌باشد.



وی در ادامه به برخی از این استدلال‌های عقلی اشاره کرد و گفت : احکام اسلامی را که مورد بررسی قرار می‌دهیم وجود احکام اجتماعی را مشاهده خواهیم کرد که این دسته از احکام بدون حضور حکومت و نظام امکان اجرا نخواهد داشت که در واقع وجود این احکام به منزله وجود حاکمیت، امامت و سیاست است.



حجت‌الاسلام عبداللهی در ادامه به یکی از احکام اجتماعی اسلام اشاره و موضوع انفال را مطرح کرد و گفت: انفال سرمایه‌های عمومی است که در قرآن، خداوند اختیار آن را به دست پیامبر(ص) داده است و بعد از پیامبر‌(ص) نیز بر عهده ذی‌القربی می‌باشد که این اختیار نشان دهنده حکومت و حاکمیت پیامبر(ص) در جامعه است.



وی تصریح کرد: وجود انفال که همه آنرا پذیرفته‌اند نشان می‌دهد که در نظام اسلامی‌، حکومتی پیش بینی شده و برای این حکومت منبع مالی در نظر گرفته شده است که اختیار آن بدست حاکم جامعه که پیامبر‌(ص) باشد قرار دارد.



اجرای احکام کیفری نیازمند تشکیل حکومت است



عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به مسئله وجود احکام کیفری در اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: احکام کیفری ضرورتی است که در متن قرآن بدان اشاره شده است، حال سوالی که مطرح است این است که چه کسی باید آن را اجرا کند.



حجت‌الاسلام عبداللهی اضافه کرد: احکام کیفری بدون حکومت اجرا نخواهد شد و اگر پیامبر(ص) تنها معلم اخلاق است و مرجعیت معنوی دارد، چه کسی باید این احکام را اجرا کند.



عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه به احکام و منابع مالی بوی‍ژه خمس و ذکات اشاره کرد و عنوان داشت: خداوند در سوره توبه می‌فرماید پیامبر باید ذکات را از مردم بگیرد، حال باید پرسید که پیامبر(ص) در جایگاه معلم باید این منابع را دریافت کند یا در مقام حکومت که بتواند آنها را صرف اجتماع کند که همین امر به حاکمیت پیامبر در اجتماع گواهی می‌دهد.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اسلام جهان شمول است و حلال و حرامش تا ابد برقرار است افزود: این دسته از استدلال‌های عقلی که بیان شد تنها برای پیامبر و امام نیست بلکه برای ابد است و حاکمیت اسلام تنها محدود به زمان پیامبر‌(ص) نمی‌شود و تا قیامت نیز ادامه دارد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با بیان اینکه مقام ولایت که در اختیار ولی فقیه است نباید با مقام عصمت و مقام معنوی انبیا و امامان مقایسه شود خاطر نشان کرد: مقام ولایت تنها در زمینه اجرا و مدیریت جامعه است و با مقام معنوی که پیامبر(ص) و ائمه دارند متفاوت است.



وی در ادامه تصریح کرد: خداوند بنا دارد امور نظام را از راه اسباب عادی بگذراند و در زمانی که امام معصوم حضور ندارد حکومت باید در اختیار کسی باشد که کارشناس دین باشد، گناه نکند و مدیر باشد.