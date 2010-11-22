آمریکا عامل اختلاف میان کشورهای آسیایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، چاینا دیلی با اشاره به همکاریهای آمریکا با کشورهای آسیا واقیانوس آرام به منظور توسعه نفوذ در منطقه از این کشورخواست که از اقدامهای مخرب در این منطقه از جهان دست بردارد.

در ادامه این مطلب از آمریکا خواسته شده که به جای دخالت در امور منطقه تلاش خود را صرف آزادسازی تجارت وکمک به یکپارچگی اقتصادی در منطقه کند.

چاینا دیلی ضمن اعتراض به رزمایش آمریکا درآبهای اطراف این کشور، سیاست واشنگتن در منطقه را غیر سازنده توصیف کرد و حضور نظامی آمریکا در دریای چین جنوبی را مانعی برای پیشبرد همکاریهای منطقه ای و دامن زدن به اختلافات دانست.

در همین رابطه روز گذشته نیز ژاپن از تصمیم خود برای اعزام نیرو به منطقه مورد مناقشه با چین خبر داده بود.

پیشتر آمریکا خواهان میانجیگری میان پکن و توکیو در مورد اختلافات چین و ژاپن بر سر جزایر مورد مناقشه در دریای چین شده بود که پکن به شدت با این موضوع مخالفت کرد.در همین رابطه وزارت امور خارجه چین با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود که مناقشات موجود میان این کشور و ژاپن بر سر جزایر "دیائویو" ربطی به آمریکا ندارد.

در بیانیه وزارت خارجه چین آمده بود: چین و ژاپن به تنهایی می توانند مشکلات خود درباره جزایر "دیائویو" را حل کنند و این موضوع نیازی به مداخله آمریکا ندارد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ادعای آمریکا مبنی بر اینکه جزایر دیائویو جزو ائتلاف امنیتی ژاپن و ایالات متحده محسوب می شود کاملا اشتباه است و واشنگتن باید سریعا این جمله را تصحیح کند.

بر اساس اعلام وزارت خارجه چین، انجام مذاکرات سه جانبه با حضور آمریکا، ژاپن و چین طرحی است که فقط از سوی واشنگتن مورد قبول است.