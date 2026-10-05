به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمد اسماعیل‌زاده، در جلسه بهبود تغذیه کودکان و نوجوانان در فرهنگستان علوم پزشکی، با اشاره به اهمیت تغذیه در سلامت آینده جامعه گفت: کودکان و نوجوانان تعیین‌کننده سلامت آینده کشور هستند و پیشگیری و کنترل بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر در این دوره سنی آسان‌تر و اثربخش‌تر است.

وی افزود: نظر به نقش تغذیه در سلامت کودکان، حدود دو سال قبل کمیته‌ای ملی با حضور استادان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در دفتر بهبود تغذیه جامعه تشکیل شد تا رهنمودهای غذایی ویژه کودکان و نوجوانان با توجه به شواهد علمی و شرایط بومی کشور تدوین شود.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه تاکنون جای چنین رهنمودی در کشور خالی بود، اظهار کرد: بسیاری از کشورها متناسب با شرایط بومی خود، رهنمودهای غذایی ویژه گروه‌های مختلف جمعیتی تدوین کرده‌اند. در منطقه نیز برخی کشورها دارای توصیه‌های کلی تغذیه‌ای برای کودکان هستند، اما ایران با تدوین این سند، رهنمود غذایی اختصاصی برای کودکان و نوجوانان را به‌طور جداگانه طراحی کرده است.

مصرف بالای نوشیدنی‌های شیرین در کودکان ایرانی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به بررسی مطالعات انجام‌شده درباره الگوی غذایی کودکان و نوجوانان کشور، گفت: جمع‌بندی شواهد نشان می‌دهد مصرف نوشیدنی‌های شیرین‌ شده و کربوهیدرات‌های ساده در کودکان ایرانی بالا است، در حالی که مصرف میوه، سبزی و لبنیات کمتر از مقادیر توصیه‌ شده است.

وی افزود: بررسی‌ها همچنین نشان‌دهنده دریافت ناکافی برخی ریزمغذی‌ها از جمله کلسیم، آهن، روی و برخی ویتامین‌ها در این گروه سنی است و این یافته‌ها در تدوین رهنمودهای جدید مورد توجه قرار گرفته است.

رهنمودهای جداگانه برای سه گروه سنی

اسماعیل‌زاده با تشریح روند علمی تدوین این رهنمودها گفت: نیازهای تغذیه‌ای کودکان و نوجوانان در سه گروه سنی ۴ تا ۸ سال، ۹ تا ۱۳ سال و ۱۴ تا ۱۸ سال و با توجه به تفاوت نیازهای دختران و پسران بررسی و مدل‌سازی شده است.

وی ادامه داد: در تدوین این رهنمودها علاوه بر مرور شواهد علمی داخلی و بین‌المللی، نظرات متخصصان دریافت و طرح اولیه در چند دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت کودکان، نوجوانان، مادران و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت مورد ارزیابی میدانی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به تغییر شکل ارائه رهنمودهای غذایی از «هرم غذایی» به «بشقاب غذایی» افزود: هدف این بود که اهمیت همه گروه‌های غذایی مورد نیاز کودکان به شکلی ساده و قابل فهم نمایش داده شود و این تصور ایجاد نشود که برخی گروه‌های غذایی اهمیت کمتری دارند.

هشت توصیه برای اصلاح الگوی غذایی کودکان

اسماعیل‌زاده گفت: در نسخه نهایی، علاوه بر طراحی بشقاب غذایی، میزان توصیه‌شده مصرف گروه‌های غذایی برای سنین مختلف مشخص شده و هشت توصیه غذایی نیز برای کودکان و نوجوانان تدوین شده است.

وی، ویژگی مهم این رهنمودها را بومی بودن، توجه به عادات و الگوی غذایی کودکان ایرانی، تفکیک گروه‌های سنی و جنسیتی، استفاده از مدل‌سازی علمی و برخورداری از پشتوانه پژوهشی و ارزیابی میدانی عنوان کرد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرد: تدوین این رهنمودها گام نخست است و مرحله بعد، ترویج و عملیاتی کردن آن در مدارس و مراکز بهداشتی است تا بتوان از این ابزار برای اصلاح الگوی غذایی و ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان کشور استفاده کرد.