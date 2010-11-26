به گزارش توتال فیلم رنر که سال گذشته برای ایفای نقش در فیلم " گنجه درد" نامزد اسکار بازیگری شده بود دیروز گفت : نمی‌توانم آینده را پیش‌بینی کنم و نمی‌دانم که تهیه‌کنندگان چه در سر دارند.اما گویا قصد دارند مرا جایگزین تام کروز در قسمت بعدی کنند.



رنر به تازگی بازی در نقش مکمل چهارمین قسمت فیلم " ماموریت غیرممکن " با عنوان " تفاهم نامه ارواح" را در مقابل تام کروزبه پایان رسانده است.



پیش از فیلمبرداری قسمت چهارم جی جی آبرامز تهیه کننده و تام کروز صحبت‌هایی مبنی بر لزوم تغییر بازیگر نقش اصلی ایتن هانت در این مجموعه کرده بودند. جایگزینی رنر جوان تر به جای کروز همزمان با جایگزینی احتمالی شیا لابوف به جای هریسن فورد در قسمت بعدی مجموعه سینمایی " ایندیانا جونز" نشان از تغییر یک نسل از بازیگران در هالیوود دارد.



رنر در ادامه افزود : واقعا نمی توانم به جزییات فیلمنامه قسمت بعدی اشاره کنم چرا که هنوز این جزئیات مشخص نشده‌اند.اما واقعیتی وجود دارد و آن اینکه این شخصیت و این فیلم فرزند تام کروز به شمار می‌روند که نقشی موثر در شکل گیری آنها داشته است.



چهارمین قسمت این مجموعه با عنوان " ماموریت غیر ممکن : تفاهم نامه ارواح" به کارگردانی براد برد از روز 16 دسامبر 2011 اکران می شود.



لئا سیدو بازیگر فیلم " لعنتی های بی‌آبرو" نقش اول زن این فیلم را بازی کرده و جاش هالووی بازیگر سریال " گمشدگان" نیز در این فیلم نخستین نقش مهم سینمایی خود را بر عهده می‌گیرد.

