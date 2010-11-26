450 میلیون نفر در جهان اختلال روانی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور حمید قدس در حاشیه بیست و هفتیمن همایش سالیانه و دهمین همایش پیاپی انجمن علمی روان پزشکان ایران در سالن همایشهای بیمارستان میلاد، افزود: از هر چهار خانواده یک نفر در طول عمر خود به بیماری روانی مبتلا می شود که این موضوع بسیار نگران کننده است.

وی با اشاره به شیوع فراوان بیماریهای روانی در جهان گفت: ابتلا به بیماریهای روانی هزینه گزافی را برای جامعه و خانواده ها به دنبال دارد.

مدیر مرکز سیاست گذاری بین المللی مواد در بیمارستان سنت جرج لندن خاطر نشان کرد: امروز 41 درصد کشورهای جهان فاقد سیاست درمان سلامت روانی هستند اما ایران از چنین سیاستی برای درمان سلامت روانی برخوردار است.

پروفسور قدس با اشاره به اینکه 25 درصد کشورها فاقد داروهای روان درمان هستند و 40 درصد از امکانات درمانی در سطح مراقبتهای اولیه درمانی برخوردار نیستند، گفت: در نیمی از کشورهای جهان برای یک میلیون نفر جمعیت یک روانپزشک وجود ندارد این درحالی است که در دانمارک برای هر 10 هزار نفر و در انگلیس برای هر 25 هزار نفر یک روانپزشک وجود دارد.

رئیس بورد مشاوره ای سلامت بین المللی در انگلیس افزود: 28 درصد کشورها فاقد بودجه اختصاصی برای بهداشت روانی هستند و 36 درصد کشورهایی که بودجه ای به این حوزه اختصاص داده اند تنها یک درصد بودجه بهداشت آنها به بهداشت روان اختصاص دارد.

پرفسور قدس در سال 1317 متولد شد و پس از پایان تحصیلات پزشکی در ایران برای گذراندن دوره تخصصی به انگلستان رفت و از آن هنگام تا کنون در مقام کلیدی اجرایی و آموزشی در مراکز معتبر جهان فعالیت داشته است.

وی در طول مدت فعالیت آموزشی، علمی و پژوهشی خود متجاوز از 350 مقاله و کتاب به رشته تحریردرآورده است و در سال 2004 جایزه مقالات پسیکوفاماکولوژیک مجله روان پزشکی بریتانیا را به خود اختصاص داد.

بیست و هفتیمن همایش سالیانه و دهمین همایش پیاپی انجمن علمی روانپزشکان ایران که از دوم آذر در سالن همایشهای بیمارستان میلاد آغاز شده بود امروز جمعه به کار خود پایان داد.