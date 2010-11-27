به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید میر قریشی امروز شنبه در نشست خبری چهاردهمین دوره ازدواج دانشجویی با بیان این مطلب افزود: ثبت نام در چهاردهمین دوره ازدواج دانشجویی تا یک ماه ادامه دارد و پس از ثبت نام زمان برگزاری کارگاهها برای زوج های دانشجو مشخص می شود.

وی با بیان اینکه دانشجو بودن یکی از زوجین برای ثبت نام در چهاردهمین دوره ازدواج دانشجویی کافی است، گفت: پیش بینی می شود در این دوره ازدواج دانشجویی بالای 60 هزار زوج ثبت نام کنند.

راه اندازی باشگاه مجازی مشاوره به زوج های دانشجو

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با یادآوری اینکه اولین دوره ازدواج دانشجویی در سال 76 با حضور 60 زوج برگزار شده است، تعداد زوج های شرکت کننده در مراسم ازدواج دانشجویی سال گذشته را 48 هزار و 273 زوج اعلام کرد و گفت: در حال طراحی یک باشگاه مجازی برای ارائه مشاوره غیر حضوری در مسائل خصوصی و زندگی مشترک به زوج های دانشجو هستیم.

میزان آمار طلاق در ازدواج های دانشجویی

حجت الاسلام میر قریشی درباره میزان آمار طلاق در ازدواج های دانشجویی گفت: آمار رسمی نشان می دهد که در سال 85 آمار طلاق در میان زوج های دانشجو یک درصد بوده است سال گذشته نیز اداره جشن ازدواج دانشجویی نهاد به طور تصادفی با 2 هزار زوج دانشجوی سال گذشته تماس گرفت که نتیجه این تماسها این بود که کمتر از 2 درصد یعنی نزدیک به 5/1 درصد آنها طلاق گرفته بودند.

وی خاطرنشان کرد: آمار طلاق در زوج های دانشجو نشان می دهد که چون ازدواج دانشجویی در یک محیط نخبگی با شناخت خوب و آگاهانه و در یک مقطع سنی مناسب صورت می گیرد، پایدارتر است البته برای دوام و قوام زندگی زوج های دانشجو باید خانواده ها توجه بیشتری داشته باشند چون افراد در زمان دانشجویی شغل مناسب ندارند و خانواده ها باید به آنها کمک کنند.