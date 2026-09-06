به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد، صبح یکشنبه در نشست مشترک با فرماندار برخوار و جمعی از سرمایهگذاران فعال منطقه، با اشاره به ضرورت تسهیل مسیر فعالیت واحدهای تولیدی، بر بررسی موردی و جزئی مسائل بخش خصوصی تأکید کرد.
وی تصریح کرد: موانع سرمایهگذاری نباید در سطوح اداری متوقف شوند؛ بلکه باید در محل شناسایی و با هماهنگی مستقیم دستگاههای مسئول، برای رفع آنها اقدام شود.
استاندار اصفهان تصریح کرد: احداث یک مجتمع جامع گردشگری و صنایعدستی در برخوار که با رویکرد تلفیق تولید و اقامت طراحی شده است، مورد بحث قرار گرفت. سرمایهگذار این پروژه اعلام آمادگی کرده تا با ایجاد کارگاههای تولیدی و فضاهای عرضه محصولات، نقش مؤثری در رونق گردشگری منطقه ایفا کند.
پیگیری طرحهای میلیاردی و چالش تأمین مواد اولیه
وی در ادامه با اشاره به یکی از بزرگترین پروژههای مطرح در این نشست، به موضوع سرمایهگذاری در صنعت غذایی با سرمایه اولیه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت. جمالینژاد با اشاره به موانع موجود بر سر راه این طرح کلان، بر ضرورت پیگیری فوری با دستگاههای ذیربط برای فراهم کردن زمینه آغاز فعالیت این واحد صنعتی تأکید کرد.
همچنین در این نشست، چالشهای پیشروی سرمایهگذاران حوزه تولید لوله و صنایع وابسته که به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه با توقف یا کاهش تولید مواجه شدهاند، مطرح شد. استاندار اصفهان مقرر کرد که این موضوع از طریق ظرفیتهای «شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی» بهصورت ویژه پیگیری شود تا گلوگاههای تولید بازگشایی گردد.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران، موتور محرک ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی است، خواستار پیگیری مستمر و عملیاتی فرمانداری برخوار و دستگاههای اجرایی برای تبدیل وعدهها به عملیات اجرایی شد.
در پایان این نشست، مقرر گردید تمامی درخواستها و موانع مطرحشده توسط سرمایهگذاران، با حضور مستقیم مسئولان ذیربطه در جلسات تخصصی، به منظور تسریع در روند اجرای پروژهها و رفع چالشهای تولید، مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
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