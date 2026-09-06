تداوم شرجی و غبار محلی در استان بوشهر؛ وضعیت دریا تا پنجشنبه آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز پنجشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود. در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، افزایش رطوبت و شرجی هوا و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر، امروز شمال غربی تا شمال شرقی و فردا به‌تدریج غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتردرساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.