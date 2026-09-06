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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

انبار احتکار روغن موتور و لوازم خودرو در بوشهر کشف شد

انبار احتکار روغن موتور و لوازم خودرو در بوشهر کشف شد

بوشهر- جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف و توقیف محموله‌های احتکارشده شامل روغن موتور و لوازم جانبی خودرو به ارزش اولیه ۴۰ میلیارد تومان در یک انبار غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی، با دریافت گزارش مردمی درباره انبار مشکوکی در منطقه تنگک، بلافاصله تیم عملیاتی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه تجهیزات لازم و با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی از این انبار، مقادیر قابل‌توجهی روغن موتور دیزل، افزودنی‌های اکتان، ضد یخ، گریس و مواد شوینده دیزل کشف شد که برای هیچ‌کدام مدارک معتبری ارائه نشد. ارزش اولیه این کالاها ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

سرهنگ سهرابی تصریح کرد: با دستور مقام قضایی، تمامی اقلام توقیف و انبار پلمب شد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از شهروندان خواست هر گونه موارد مشابه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6938890

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