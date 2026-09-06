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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

تلاش ۴ ساعته امدادگران هلال احمر برای نجات مصدوم در کوه صیاد

تلاش ۴ ساعته امدادگران هلال احمر برای نجات مصدوم در کوه صیاد

شهرکرد-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از تلاش مشترک نجاتگران تیم‌های واکنش سریع برای نجات و انتقال یک مصدوم ۴۱ ساله از ارتفاعات کوه رنگرزی محدوده تنگ صیاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گزارشی مبنی‌بر گرفتار شدن یک فرد ۴۱ ساله در ارتفاعات رنگرزی محدوده تنگ صیاد و بروز درد شکمی برای وی دریافت شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی شامل تیم واکنش سریع خواهران «توانا» و تیم واکنش سریع آقایان استان به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: نجاتگران پس از حضور در منطقه و دسترسی به مصدوم، اقدامات اولیه و پایش علائم حیاتی وی را انجام داده و با توجه به شرایط مصدوم، عملیات انتقال وی از ارتفاعات به پایین کوه را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مصدوم پس از انتقال به پایین ارتفاعات، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد

کد مطلب 6938887

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