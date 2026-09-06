معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم روند کاهشی دما تا پایان هفته خبر داد و نسبت به احتمال خسارت سرمازدگی به برخی محصولات کشاورزی هشدار داد.
وی تصریح کرد: برای بعدازظهرهای استان وزش باد نسبتاً شدید پدیده غالب است و وزش باد ممکن است در برخی نقاط بهصورت محلی باعث خیزش گرد و خاک شود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: این کاهش دما احتمال خسارت کشاورزی ناشی از سرمازدگی را در برخی نقاط استان افزایش میدهد و محصولاتی مانند لوبیا، محصولات جالیزی از جمله خیار و انگور در معرض خطر هستند.
نوروزی اضافه کرد: به کشاورزان توصیه میشود در صورتی که محصولاتشان آماده برداشت است، هرچه سریعتر نسبت به برداشت و ذخیرهسازی آن اقدام کنند تا دچار خسارت نشوند.
وی در ادامه به وضعیت دمای ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و بیان داشت: دمای شهرکرد بین ۷ تا ۳۳ درجه، بروجن بین ۱۳ تا ۳۱ درجه، سامان بین ۱۶ تا ۳۳ درجه، اردل بین ۱۸ تا ۳۴ درجه، آلونی بین ۱۵ تا ۳۶ درجه، مالخلیفه بین ۱۹ تا ۳۶ درجه و شلمزار بین ۱۲ تا ۳۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: شهرکرد با دمای ۷ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان و سرخون با ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان در این بازه زمانی بودهاند.
نوروزی خاطرنشان کرد: دمای صبح امروز در شهرکرد ۹ درجه سانتیگراد ثبت شد که نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.
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