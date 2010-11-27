0.6 درصد از سرمایه گذاری صنعت کشور سهم کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سیروس شاه غیبی ظهر شنبه و در جریان برگزاری نشست اعضای ستاد تسهیل کشور، اظهار داشت: برغم تمامی اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته طی چند سال اخیر اما تنها شش دهم درصد از میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن کشور مربوط به استان کردستان است.

وی عنوان کرد: در حالی که میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان کردستان در مقایسه با سایر نقاط کشور از رقم بسیار پائینی برخوردار است که این استان در حوزه صنعت و معدن دارای استعداد و پتانسیل های ویژه ای است که در صورت توجه به آنها می توان زمینه را برای توسعه هر چه بیشتر کردستان فراهم کرد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان با اشاره به سهم بخش صنعت و معدن در راستای ایجاد اشتغال در این استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر و بر اساس آمارهای رسمی رقمی بین 18 تا 20 درصد از اشتغال ایجاد شده در استان سهم بخش صنعت و معدن است که باید تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی استان با تسهیل شرایط افزایش سرمایه گذاری سهم بخش صنعت و معدن را در ایجاد اشتغال پایدار افزایش دهند.

شاه غیبی با اشاره به میزان ذخیره معدنی در استان کردستان بیان داشت: با توجه به برآورد های انجام شده 430 میلیون تن ذخیره معدنی در استان کردستان وجود دارد که در صورت سرمایه گذاری در این حوزه می توان شاهد ایجاد اشتغال پایدار و همچنین توسعه هر چه بیشتر کردستان بود.

وی یادآور شد: در حال حاضر تنها هشت میلیون تن از ذخیره مواد معدنی استان کردستان برداشت می شود و ظرفیت برای افزایش چند برابری این رقم در استان وجود دارد.

در نشست امروز اعضای ستاد تسهیل کشور قرار است که به مشکلات و نارسایی های واحدهای صنعتی و معدنی استان رسیدگی و تصمیمات لازم برای رفع این مشکلات اتخاذ شود.