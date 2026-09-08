به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رویداد، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران، از برگزاری مراسم اختتامیه مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» در روز چهارشنبه ۱۸ شهریور خبر داد و گفت: در این مراسم علاوه بر معرفی و قدردانی از برگزیدگان، نمایشگاه ۳۱ اثر منتخب این مسابقه نیز افتتاح خواهد شد. این رویداد با هدف ثبت و ماندگار کردن بخشی از وقایع و جلوه‌های انسانی، اجتماعی و حماسی جنگ و همچنین نمایش همدلی و همراهی مردم در روزهای سخت جنگ تحمیلی سوم برگزار شد.

وی بیان کرد: در جریان این مسابقه، بیش از ۸۰۰ اثر از سوی عکاسان به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و داوری آثار، ۳۱ اثر از ۱۷ عکاس برای حضور در بخش نمایشگاهی انتخاب شدند. این آثار روایت‌های متنوعی از روزهای جنگ، امدادرسانی، حضور گروه‌های جهادی، فعالیت نیروهای مسلح و دستگاه‌های مختلف، عواطف مردم، خانواده‌ها و کودکان و همچنین امید به زندگی را به تصویر کشیده‌اند.

شهردار منطقه ۱۱ با بیان اینکه عکس می‌تواند به‌عنوان سندی ماندگار از یک مقطع تاریخی عمل کند، عنوان کرد: تلاش ما این بود که در قالب این مسابقه، فرصت ثبت تصویری لحظاتی فراهم شود که شاید در گذر زمان جزئیات آن به فراموشی سپرده شود اما قاب دوربین عکاسان می‌تواند آنها را برای آیندگان حفظ کند.

وی اظهار کرد: مراسم اختتامیه مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در بلدیه منطقه ۱۱ برگزار می‌شود و در کنار این مراسم، نمایشگاه آثار منتخب نیز افتتاح خواهد شد تا شهروندان و علاقه‌مندان بتوانند از نزدیک مجموعه ۳۱ عکس برگزیده را مشاهده کنند.

قمی در پایان با اشاره به تلاش عکاسان در جریان جنگ تحمیلی سوم گفت: عکاسان در این مسابقه تلاش کردند تصویری واقعی و انسانی از روزهای جنگ و واکنش جامعه به این شرایط ارائه دهند و بخشی از این روایت‌ها در نمایشگاه پیش‌رو در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. امیدواریم برگزاری این نمایشگاه، علاوه بر قدردانی از تلاش عکاسان، فرصتی برای گفتگو درباره نقش هنر و رسانه در ثبت تاریخ معاصر و انتقال تجربه‌های اجتماعی به نسل‌های آینده باشد.