اختصاص بیش از۳۰۷میلیارد تومان اعتبار برای رفع تنش آبی روستاهای  اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه اظهار کرد: از این میزان، ۲۵۹میلیارد و ۵۳۵میلیون تومان به حوزه آب روستایی و ۴۸میلیارد و ۶۵میلیون تومان به حوزه آب عشایری اختصاص یافته است.

وی افزود: این اعتبارات برای اجرای پروژه‌های اضطراری آبرسانی، تأمین و تقویت مولدهای برق تأسیسات آبی و آبرسانی سیار در مناطق دارای تنش آبی هزینه خواهد شد.

استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها گفت: دستگاه‌های متولی باید با اولویت‌بندی مناطق دارای تنش آبی، اقدامات لازم را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهند و اعتبارات اختصاص‌یافته نیز به‌صورت هدفمند هزینه شود.

امامی یگانه تأمین آب شرب روستاها و مناطق عشایری را از اولویت‌های استان اردبیل دانست و تصریح کرد: روند اجرای پروژه‌های رفع تنش آبی با جدیت و نظارت مستمر مدیریت استان پیگیری خواهد شد.