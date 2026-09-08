به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با رئیس جمعیت هلال احمر کشور، تأمین و تجهیز امکانات مورد نیاز برای امدادرسانی در حوادث و سوانح را از نیازهای مهم استان عنوان کرد.

وی همچنین اجرای طرح محله‌محور را با هدف افزایش آمادگی جوامع محلی، ارتقای مشارکت مردم در مدیریت بحران و تقویت ظرفیت‌های امدادی در سطح محلات مورد اشاره قرار داد.

استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت آمادگی در برابر حوادث و سوانح، تقویت تجهیزات و امکانات امدادی استان را ضروری دانست و بر حمایت و همراهی جمعیت هلال احمر کشور در این زمینه تأکید کرد.

گفتنی است در این نشست، سایر مسائل و نیازهای مرتبط با حوزه امداد و نجات، مدیریت بحران و توسعه امکانات جمعیت هلال احمر در استان اردبیل نیز مورد بررسی قرار گرفت.