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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

نوسازی ناوگان امدادی و تقویت تجهیزات هلال احمر اردبیل پیگیری می‌شود

نوسازی ناوگان امدادی و تقویت تجهیزات هلال احمر اردبیل پیگیری می‌شود

اردبیل- استاندار اردبیل بر ضرورت نوسازی و تقویت ناوگان خودروهای امدادی و بحران استان و تأمین تجهیزات و امکانات متناسب با نیازهای اردبیل برای افزایش سرعت و کیفیت خدمات امدادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با رئیس جمعیت هلال احمر کشور، تأمین و تجهیز امکانات مورد نیاز برای امدادرسانی در حوادث و سوانح را از نیازهای مهم استان عنوان کرد.

وی همچنین اجرای طرح محله‌محور را با هدف افزایش آمادگی جوامع محلی، ارتقای مشارکت مردم در مدیریت بحران و تقویت ظرفیت‌های امدادی در سطح محلات مورد اشاره قرار داد.

استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت آمادگی در برابر حوادث و سوانح، تقویت تجهیزات و امکانات امدادی استان را ضروری دانست و بر حمایت و همراهی جمعیت هلال احمر کشور در این زمینه تأکید کرد.

گفتنی است در این نشست، سایر مسائل و نیازهای مرتبط با حوزه امداد و نجات، مدیریت بحران و توسعه امکانات جمعیت هلال احمر در استان اردبیل نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6941414

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