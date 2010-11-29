جدال بی پایان آتش و دود در جنگلهای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آتش سوزی سری جدید جنگلهای گلستان از روز پنجشنبه آغاز شد و منطقه ای از عرصه های جنگلی گرگان، مینودشت و علی آباد کتول را خسارت زد.

تلاش بیش از 70 نیروی مردمی، بسیجی، ارتش، سپاه، هلال احمر، مدیریت بحران، منابع طبیعی و ... برای اطفای این بحران در جنگلهای استان ادامه دارد و برای مهار کامل آتش بالگرد نیز در منطقه مستقر است.

صعب العبور بودن، خشکی هوا، وزش باد از جمله مسائلی است که مهار آتش در جنگلهای استان را با سختی روبرو کرده است.

آتش سوزی سری جدید جنگلهای گلستان درحالی است که در بخشهایی از این عرصه ها در 10 روز گذشته نیز دچار حریق شده بود.

استاندار گلستان در بازدید روز شنبه از مناطق جنگلی درگیر حریق گلستان گفت: یک بالگرد که برای اطفای حریق پارک ملی گلستان به منطقه اعزام شده بود همچنان برای مهار و کنترل آتش در جنگلهای استان مستقر است.

جواد قناعت افزود: علاوه براین، تقاضای اعزام دو دستگاه بالگرد جدید از هلال احمر کشور شده است که در حال اعزام به منطقه هستند.

آتش سوزی سطحی است

وی اظهار داشت: از امروز (یکشنبه) عملیات اطفای حریق در جنگلهای استان با سه دستگاه بالگرد، شروع می شود که می تواند زودتر این آتش را مهار کند.

وی خاطرنشان کرد: آتش سوزی که در جنگلهای استان رخ داد، در سطح رخ داده است و تاجی نیست.

استاندار گلستان بیان داشت: پیش بینی می شود با تدابیر اتخاذ شده، عملیات مهار کامل آتش در جنگلهای استان تا دو روز آینده به پایان برسد.

بسیج 700 نیرو برای مهار آتش

مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: آتش سوزی در چهار نقطه از مناطق جنگلی جعفرآباد گرگان ، ماهیان شهرستان علی آبادکتول و جنگل های شهرستان مینودشت همچنان ادامه دارد.



رسول حسام افزود: هم اکنون با تلاش 700 نفر از نیروهای بسیج، سپاه، ارتش، محیط زیست، منابع طبیعی، هلال احمر و نیروهای مردمی با کمک یک دستگاه بالگرد آتش در منطقه ماهیان علی آبادکتول در کنترل قرار گرفته و تلاش برای مهار کامل آن ادامه دارد.



حسام افزود: این بالگرد تاکنون 50 کیسه سه هزار و 800 کیلویی آب را بر روی آتش در منطقه جنگلی ماهیان علی آبادکتول ریخته است.



وی افزود: برای مهار کامل آتش نیز چند دستگاه بالگرد دیگر درخواست شده است که به منطقه اعزام شدند.



مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: سخت گذر بودن، خشکی برگها و گرم بودن هوا، مهار آتش سوزی را مشکل کرده است.



حسام افزود: آتش سوزی در چند منطقه جنگلی آزادشهر نیز که از دیروز آغاز شده بود با تلاش نیروهای امدادی دیشب به صورت کامل مهار شد.



به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی در چند نقطه از عرصه های جنگلی روستای ترسه، ریگ چشمه، تخت و کوه چماز همچنان مینودشت نیز منجر به خسارت شد.

آتش سوزی ماه گذشته در جنگلهای گلستان نیز در سطحی از مناطق جنگلی سیجان، ریگ چشمه، کیارام و عرصه های روستای ترسه از توابع شهرستان مینودشت آغاز شد.