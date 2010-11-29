مناسب سازی اماکن عمومی مهمترین مشکل معلولان کردستانی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید مهدی فرشادان بعد از ظهر دوشنبه و در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان که در مجتمع فرهنگی فجر سنندج برگزار شد، اظهار داشت: مناسب سازی اماکن و معابر عمومی از جمله مهمترین چالشها و مشکلات پیش روی معلولین استان کردستان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: علیرغم وجود قوانین مختلف در کشور ولی متاسفانه وضعیت کنونی معابر عمومی سطح شهرهای استان کردستان برای تردد معلولان به هیچ عنوان مناسب نیست و دستگاه ها و سازمان های مختلف به ویژه شهرداریها باید توجه بیشتری به این مسئله مهم داشته باشند.

مدیر کل بهزیستی استان کردستان در ادامه به ارایه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در سازمان بهزیستی این استان اشاره کرد و گفت: سازمان بهزیستی در حال حاضر بیش از 53 خدمات متنوع به جامعه تحت پوشش خود ارائه می کند که تمامی این خدمات تخصصی و برای اقشار خاص جامعه است.

فرشادان از نهضت تامین مسکن مددجویان به عنوان یکی از اقدامات مهم سازمان بهزیستی در سطح کشور و استان کردستان یاد کرد و افزود: قرار است با اجرای این طرح در استان ظرف سه سال آینده دو هزار و 959 واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی احداث شود .

وی خاطرنشان کرد: تاکنون قرارداد ساخت بیش از یک هزار و 163 واحد مسکن برای مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کردستان با سازمان مسکن و شهرسازی و انبوه ساز منعقد شده است و انتظار می رود که طرف قرارداد نیز با جدیت هر چه تمامتر در راستای تسریع در ساخت این واحدهای مسکونی اقدام کند.

مدیر کل بهزیستی استان کردستان در ادامه سخنان خود به ایجاد اشتغال در بهزیستی اشاره کرد و بیان داشت: از مجموع 20 هزار اشتغال تعهد شده استان کردستان در سال جاری، 850 مورد آن تعهد سازمان بهزیستی است که تاکنون 550 مورد آن تحقق پیدا کرده است .

در این مراسم گروه چکاوک متشکل از چهار تن از مددجویان معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کردستان به اجرای موسیقی پرداختند و تعدادی از معلولان فعال و موفق در عرصه های مختلف استان مورد تقدیر قرار گرفتند.