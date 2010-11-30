شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار حفاظت بیشتر از سرمایه های علمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : بالاتر از هر خوبی، خوبی دیگری وجود دارد تا آنکه جان شخص در راه خدا فدا شود که دیگر بالاتر از آن خوبی دیگری نیست. رسول اکرم (ص)

بار دیگر دست نشاندگان رژیم صهیونیستی دست به جنایت دیگری زدند و درعملیات تروریستی خود علیه دو استاد دانشگاه، کینه و عداوت خود را با پیشرفت علمی کشورمان نشان دادند.

دو جنایت دیروز 2 تن از فرزندان این مرز و بوم که در سنگر علم مشغول جهاد فی سبیل الله بودند هدف عملیات تروریستی عوامل رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن اصلی ملت ایران قرار گرفتند که یکی از این اساتید به فیض عظیم شهادت نائل آمد و دیگری به فضل الهی از این حادثه جان سالم به در برد.

فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر

آنچه که دیروز در تهران رخ داد و نمونه مشابه آن در سال گذشته، که به شهادت دکتر علی محمدی انجامید بر ناظران این نکته را واضح کرده است که فعالیت صلح آمیز هسته ای به طور اخص و پیشرفت علمی ایران به طور اعم هدف هجمه های دشمنان کینه توز قرار گرفته است و هر کس دل در گرو اسلام و ایران دارد باید در جهاد علمی تمام توان خود را به کار گیرد.

دشمنان ما که از تحریم و تهدید در متوقف کردن این حرکت بالنده مایوس شده اند نیروهای متخصص و متعهد دلبسته به پیشرفت ملت ایران را هدف گرفته اند ولی باید بدانند که انشاءالله برای چندمین بار ناکام خواهند بود و جز خسران برای خود و سربلندی برای ملت ایران دست آوردی نخواهند داشت و تاریخ انقلاب اسلامی ایران نیز اثبات کرده است که در هر مقطعی ثمره خون شهید، بیداری هر چه بیشتر ملت و توام کشور بوده است.

والله متم نوره و لو کره الکافرون

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن محکوم کردن این حرکت تروریستی و محفوظ دانستن حق ملت ایران در پیگیری قضایی این جنایت و عرض تسلیت شهادت دکتر شهریاری به بازماندگان ایشان و تمام خانواده علمی کشور و سپاس به درگاه خداوند متعال برای ناکام ماندن سوء قصد به جان دکتر عباسی و همسر ایشان و آرزوی شفای عاجل و حضور مجدد وی در سنگر جهاد علمی، خواستار حفاظت هر چه بیشتر از سرمایه های انسانی و علمی کشور برای تسریع حرکت توفنده قطار علمی کشور برای جهت خنثی کردن توطئه های دشمنان ملت ایران می باشد.