18 طرح صنایع ‌دستی همدان تسهیلات گرفتند

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این طرحها به فعالان صنایعدستی در شهرستانهای فامنین، همدان و نهاوند اختصاص دارد.
بیات با بیان اینکه 760 میلیون ریال برای اجرای طرحهای اشتغالزایی در عرصه صنایعدستی و هنرهای سنتی همدان نیاز است، گفت: از بین طرح های معرفی شده، شهرستان همدان با معرفی 12 طرح بیشترین میزان تسهیلات را دریافت میکند.
وی اظهار داشت: طرحهای معرفی شده به هنرمندان رشتههای معرق، قلاب بافی، گلیم بافی، مروار بافی، مصنوعات چرمی، ساز سنتی، مرصع دوزی، عروسک محلی، سفال کتیبه و گیپور بافی اختصاص دارد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان همدان یادآور شد: راه اندازی و تجهیز کارگاه صنایعدستی هنرمندان با بهره مندی از تسهیلات دریافتی محقق می شود.
نظر شما