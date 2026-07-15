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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

تداوم تحرکات نظامیان صهیونیست در جنوب سوریه

تداوم تحرکات نظامیان صهیونیست در جنوب سوریه

منابع خبری از تداوم تحرکات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و بازداشت جوانان سوری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع محلی در استان قنیطره سوریه اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی سوار بر پنج دستگاه خودرو نظامی، امروز با ورود به روستای المعلقه در استان قنیطره، یکی از جوانان روستا را بازداشت و پس از بازجویی، او را آزاد کردند.

نظامیان صهیونیست همچنین با ایجاد یک پست ایست و بازرسی موقت در ورودی روستا، اقدام به بازرسی رهگذران کردند.

منابع محلی با اشاره به گسترش بی ‌سابقه یورش نظامیان اسرائیلی به جنوب استان قنیطره در روز گذشته، این اقدام را تلاشی برای سیطره میدانی بر روستاهای منطقه و قرار دادن سوریه در برابر عمل انجام شده توصیف کردند.

عصر دوشنبه نیز نظامیان اسرائیلی یک پست بازرسی نظامی در جاده ارتباطی روستای خان ارنبه به روستای اووانیا در استان قنیطره ایجاد کردند و رهگذران و خودروها را هنگام عبور از این محل، با دقت بازرسی کردند. گزارش درباره بازداشت کسی در این عملیات منتشر نشده است.

کد مطلب 6889042

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