فرمانده سپاه ناحیه خوانسار معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خوانسار در جوار بارگاه امامزاده احمد(ع) این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور سردار فتحیان جانشین فرمانده سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان، جمعی از مسئولان شهرستان خوانسار و شهرستانهای همجوار، بسیجیان، خانوادههای معظم شهدا و روحانیون برگزار شد، از خدمات سرهنگ پاسدار محمد رحمانی در دوران مسئولیت فرماندهی سپاه ناحیه خوانسار تجلیل به عمل آمد.
همچنین در این آیین، سرهنگ پاسدار روحالله اکبری که پیش از این فرماندهی سپاه ناحیه فریدونشهر را بر عهده داشت، به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه مقاومت بسیج خوانسار معرفی شد.
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