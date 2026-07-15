به گزارش خبرنگار مهر، بهرام خواجه‌سعیدی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته آرد و نان شهرستان فریدن که با حضور بخشدار مرکزی و اعضای این کمیته برگزار شد، با اشاره به اهمیت سلامت نان در سبد غذایی مردم اظهار کرد : کیفیت نان رابطه مستقیمی با سلامت عمومی جامعه دارد و حق قانونی و شرعی شهروندان است که از نان باکیفیت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه نانوایی‌های آزادپز ملزم به استفاده از آرد کامل در پخت نان هستند، افزود: مردم برای دریافت نان با آرد کامل هزینه پرداخت می‌کنند لذا به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد برخی افراد با سودجویی و جایگزینی نوع آرد، از اعتماد و هزینه مردم سوءاستفاده کنند.

فرماندار فریدن در ادامه ضمن تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر فرآیند پخت نان، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی شهرستان موظف‌اند با هرگونه تخلف در این زمینه بدون اغماض برخورد کنند.

خواجه‌سعیدی جایگاه حرفه‌ای نانوایان را مورد تکریم قرار داد و تاکید کرد: جامعه نانوایی، قشری زحمتکش، شریف و پرتلاش است که خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به مردم را بر عهده دارد بنابراین نگاه این کمیته در کنار نظارت مستمر، حمایت و تکریم این قشر عزیز و خدمتگزار است.