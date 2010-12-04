تاثیرگذاری رسانه های دیجیتال بیش از رسانه های سنتی است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نصرالله شفیعی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال اظهارداشت: رسانه های دیجیتال از نفوذ بیشتر رسانه ای برخوردار هستند اما از این رسانه ها در کشورمان استفاده کمتری می شود.

وی با بیان اینکه در کشورهای درحال توسعه و یا کمتر توسعه یافته استفاده از رسانه های دیجیتال کمتر است، اظهارداشت: برگزاری جشنواره های رسانه های دیجتال و معرفی آنان به جامعه یکی از راههای آشنایی مردم با این رسانه هاست.

مدیرکل فرهنگ ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال در بوشهر گفت: برگزاری نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای چندرسانه ای از سوی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، جامعه را هرچه بیشتر با کارکرد و فرهنگ رسانه های دیجیتال آشنا می کند.

شفیعی افزود: برپایی چنین جشنواره هایی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای ذی ربط موجب خواهد شد که مردم با مزایا و معایب رسانه های دیجیتالی هرچه بهتر آشنا شوند .

وی تاکید کرد: کمبود هزینه، امکان گسترش محتوا به میزان نامحدود و همراه بودن صدا و تصویر در یک مطلب از مزایای یک رسانه دیجیتال است و به همین دلیل پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور رسانه های دیجیتالی نقش اصلی را در جامعه بازی کنند و رسانه سنتی در حاشیه قرار خواهند گرفت .

همچنین مدیر اجرایی این نمایشگاه و معاون فرهنگی اداره کل ارشاد بوشهر نیز گفت: اولین نمایشگاه رسانه های دیجیتال بوشهر صبح روز دوشنبه 15 آذر با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر، استانداربوشهر، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی بوشهر افتتاح خواهد شد .

رضی دربندی افزود: در این نمایشگاه بیش از 100شرکت و اداره در بیش از 150 غرفه محصولات خود را ارائه خواهند کرد .

وی اظهارداشت: در بخش اصلی نمایشگاه نرم افزارهای رسانه ای، نرم افزارهای تلفن همراه، بازیها و سرگرمیهای دیجیتال، پایگاه های اینترنتی و وبلاگها، هنرهای دیجیتال و فناوری و نوآوری در رسانه های دیجیتال، محصولات نرم افزاری و فناوری اطلاعات دستگاههای دولتی و بخشهای جانبی شامل خانواده و رسانه های دیجیتال، نشستها و کارگاه های آموزشی و مسابقات پیش بینی شده است .

دربندی افزود: در بخش بازیهای رایانه‌ای، 50 بازی تولید داخل کشور در نمایشگاه عرضه خواهد شد .