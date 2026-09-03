به گزارش خبرنگار مهر، مجیب حسنی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی گوهرکوه خاش و آغاز اجرای پروژههای جدید، حدود ۱۲۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در استان در حال احداث است که ۴۰ مگاوات آن توسط شرکت بهرهبردار نیروگاه گوهرکوه و حدود ۸۰ مگاوات نیز توسط شرکتهای دیگر اجرا میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان،اظهار کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان وارد مرحله جدیدی شده و میتوان گفت سیستان و بلوچستان در آستانه یک جهش در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر قرار دارد.
وی افزود: نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی گوهرکوه خاش یکی از پروژههای مهمی است که در هفته دولت به بهرهبرداری رسید و به ظرفیت تولید برق خورشیدی استان اضافه شد.
حسنی تصریح کرد: در مجموع طی یک سال اخیر حدود ۳۵ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در استان به بهرهبرداری رسیده که نیروگاه ۲۰ مگاواتی گوهرکوه نیز در میان این پروژهها قرار دارد.
وی با اشاره به برنامههای سرمایهگذار نیروگاه گوهرکوه گفت: همین شرکتی که نیروگاه ۲۰ مگاواتی گوهرکوه را به بهرهبرداری رسانده، اجرای ۴۰ مگاوات پروژه جدید را نیز در دست گرفته است و بر اساس برنامهریزی انجام شده، این ظرفیت طی یک سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: علاوه بر این پروژه، شرکتهای دیگری نیز در نقاط مختلف استان حدود ۸۰ مگاوات پروژه نیروگاه خورشیدی را در دست اجرا دارند که مجموع این ظرفیتها به حدود ۱۲۰ مگاوات میرسد.
وی تصریح کرد: روند سرمایهگذاریهای انجامشده و پروژههای در حال اجرا نشان میدهد که انرژی خورشیدی در استان با شتاب بیشتری در حال توسعه است و ظرفیتهای قابل توجهی برای حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در این حوزه وجود دارد.
حسنی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی علاوه بر کمک به افزایش ظرفیت تولید برق، میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیتهای طبیعی سیستان و بلوچستان در حوزه انرژیهای پاک باشد.
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