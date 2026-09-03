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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۲

اشتغال مهم‌ترین مسئله نخبگان چهارمحال و بختیاری است

اشتغال مهم‌ترین مسئله نخبگان چهارمحال و بختیاری است

شهرکرد- امام جمعه شهرکرد گفت: نخبگان استان که از حیث علمی مدارج بالا را طی می‌کنند در زمینه اشتغال دچار مشکل‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح پنجشنبه در دیدار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در شهرکرد با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری از دیرباز استعدادهای بسیار خوبی در زمینه علمی و فناوری، سیاست و فرهنگ و دیگر عرصه‌ها داشته است، اظهار کرد: فرزندان مستعد این استان در عرصه‌های مختلف در جای‌جای کشور منشأ خدمات بوده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه دولت تلاش‌های خوبی را در استان و کشور داشته است، ادامه داد: با این وجود نخبگان استان از حیث علمی مدارج بالا را طی می‌کنند اما در زمینه اشتغال دچار مشکل‌اند که سرخوردگی و یأس آنان را به دنبال دارد.

امام جمعه شهرکرد با تصریح اینکه دولت در گوشه گوشه استان مشغول کار و خدمت است، افزود: همه تلاش می‌کنند اما نیازها بسیار بالاتر بوده و معیشت مردم دچار مشکل است.

فاطمی با انتقاد از انحصار که خانمان‌سوز بوده و باید درمان شود، بیان کرد: در زمینه اقتصاد و معیشت، قیمت‌ها باید ثبات داشته باشد در حالی که روز به روز این بی‌ثباتی بیشتر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه کشورمان در عرصه نظامی و سرمایه مردمی حقیقتاً قدرتمند است، افزود: وفاداری و مقاومت ملت مبعوث ایران باید در تاریخ ثبت شود اما در زمینه اقتصاد و گرانی‌ها، دستمزدها و نکاتی از این دست ضعف داریم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: دشمنان اگر اعتقادات و معنویت مردم را به فنا ببرند، چیزی باقی نخواهد ماند لذا باید در زمینه اقتصاد و معیشت مردم دغدغه داشته باشیم تا ارزش‌های دینی هم کمرنگ نشود.

وی نسل جوان را ثروت ملی کشور دانست و گفت: باید نگران این نوجوانان و جوانان باشیم و اعتقادات و باورهای دینی را که میراث ارزشمند شهداست، تقویت کنیم.

کد مطلب 6936173

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