به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح پنجشنبه در دیدار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در شهرکرد با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری از دیرباز استعدادهای بسیار خوبی در زمینه علمی و فناوری، سیاست و فرهنگ و دیگر عرصهها داشته است، اظهار کرد: فرزندان مستعد این استان در عرصههای مختلف در جایجای کشور منشأ خدمات بودهاند.
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه دولت تلاشهای خوبی را در استان و کشور داشته است، ادامه داد: با این وجود نخبگان استان از حیث علمی مدارج بالا را طی میکنند اما در زمینه اشتغال دچار مشکلاند که سرخوردگی و یأس آنان را به دنبال دارد.
امام جمعه شهرکرد با تصریح اینکه دولت در گوشه گوشه استان مشغول کار و خدمت است، افزود: همه تلاش میکنند اما نیازها بسیار بالاتر بوده و معیشت مردم دچار مشکل است.
فاطمی با انتقاد از انحصار که خانمانسوز بوده و باید درمان شود، بیان کرد: در زمینه اقتصاد و معیشت، قیمتها باید ثبات داشته باشد در حالی که روز به روز این بیثباتی بیشتر میشود.
وی با تأکید بر اینکه کشورمان در عرصه نظامی و سرمایه مردمی حقیقتاً قدرتمند است، افزود: وفاداری و مقاومت ملت مبعوث ایران باید در تاریخ ثبت شود اما در زمینه اقتصاد و گرانیها، دستمزدها و نکاتی از این دست ضعف داریم.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: دشمنان اگر اعتقادات و معنویت مردم را به فنا ببرند، چیزی باقی نخواهد ماند لذا باید در زمینه اقتصاد و معیشت مردم دغدغه داشته باشیم تا ارزشهای دینی هم کمرنگ نشود.
وی نسل جوان را ثروت ملی کشور دانست و گفت: باید نگران این نوجوانان و جوانان باشیم و اعتقادات و باورهای دینی را که میراث ارزشمند شهداست، تقویت کنیم.
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