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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۳

مرد ۳۵ ساله در رودخانه زاینده‌رود غرق شد

مرد ۳۵ ساله در رودخانه زاینده‌رود غرق شد

اصفهان- سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از جان‌باختن مردی ۳۵ ساله در پی غرق‌شدگی در رودخانه در محدوده ناژوان اصفهان خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۶:۵۰ صبح امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه، گزارشی از حادثه غرق‌شدگی در آب رودخانه در محدوده ناژوان، جاده سلامت به مرکز اورژانس استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه یک مرد ۳۵ ساله دچار غرق‌شدگی شد که متأسفانه جان خود را از دست داد.

عابدی تصریح کرد: این حادثه مصدوم دیگری نداشت و نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات لازم را انجام دادند.

کد مطلب 6936199

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