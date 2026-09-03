عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۶:۵۰ صبح امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه، گزارشی از حادثه غرقشدگی در آب رودخانه در محدوده ناژوان، جاده سلامت به مرکز اورژانس استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه یک مرد ۳۵ ساله دچار غرقشدگی شد که متأسفانه جان خود را از دست داد.
عابدی تصریح کرد: این حادثه مصدوم دیگری نداشت و نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات لازم را انجام دادند.
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