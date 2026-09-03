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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۳

یاد ۸۰ شهید روحانی چهارمحال و بختیاری گرامی داشته می‌شود

یاد ۸۰ شهید روحانی چهارمحال و بختیاری گرامی داشته می‌شود

شهرکرد- مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری جزئیات اجلاسیه ۸۰ شهید روحانی در راستای کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اجلاسیه ۸۰ شهید روحانی استان چهارمحال و بختیاری در راستای کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان برگزار می‌شود، اظهار کرد: در دهه سوم شهریورماه کنگره ملی شهدای استان برگزار می‌شود که در همین راستا یادواره‌های شهدای محله و شهدای شهرستانی و نیز اجلاسیه استانی در دستور کار قرار گرفت.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این نهاد به عنوان مسئول کمیته دین و روحانیت ستاد کنگره شهدای استان به ایفای نقش می‌پردازد، ادامه داد: نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم علیه السلام نیز دبیر این کمیته بوده و سازمان بسیج طلاب به عنوان بازوی عملیاتی و محتوایی فعالیت دارد.

سعیدی در خصوص اقدامات انجام گرفته برای برپایی اجلاسیه شهدای روحانیت در استان، گفت: کمیته‌های تولید محتوا، سرگذشت‌پژوهی، سرکشی از خانواده‌های شهدای روحانی، پشتیبانی، روابط عمومی و کمیته اجلاسیه شکل گرفت. این محفل نورانی ۱۴ شهریورماه با حضور حجت‌الاسلام حاجتی، امام جمعه موقت اهواز و جمعی از مسئولان استانی، ائمه جمعه و جماعات، روحانیون و طلاب، مدیران، کادر، اساتید حوزه و خانواده‌های معظم شهدا برگزار خواهد شد.

وی با تصریح اینکه در دهه ۶۰ قریب به ۳۰۰ طلبه در استان داشتیم، بیان کرد: از این تعداد، ۸۰ طلبه در جبهه‌های حق علیه باطل به درجه رفیع شهادت نائل شدند، ۶۰ روحانی جانباز شدند و ۸۰ روحانی نیز رزمنده هستند. این آمار گویای آن است که روحانیت همواره به صورت جهادی، میدانی و عملیاتی پای کار انقلاب بوده است.

پیام‌های محوری وصیت‌نامه‌های شهدای روحانی استخراج شده است

سعیدی یادآور شد: کمیته‌های یاد شده اقداماتی در جهت اجلاسیه شهدای روحانی طراحی و اجرا کردند از جمله اینکه چهره شهدای روحانی استان از طریق هوش مصنوعی بازسازی و بازنشر شده است.

مسئول کمیته دین و روحانیت ستاد کنگره شهدای استان گفت: فراهم‌آوری مستندات شفاهی شهدای روحانی، برپایی همایش ایثارگران و رزمندگان روحانی و تبیین و تکریم نقش روحانیت استان در دفاع مقدس، برپایی جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب و روحانیون استان به یاد و نام ۸۰ شهید روحانی استان از دیگر اقدامات این کمیته بوده است.

سعیدی در پایان گفت: گردآوری کامل وصیت‌نامه‌های شهدای روحانی نیز انجام گرفته است که در این راستا ضمن تدوین متن کامل وصیت‌نامه همه شهدا، کلیدواژه‌ها و پیام‌های محوری آنها نیز استخراج و تجزیه و تحلیل شده است.

کد مطلب 6936132

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    نظرات

    • ایمان چراغی IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      1 1
      پاسخ
      روحشان شاد

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