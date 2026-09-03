حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اجلاسیه ۸۰ شهید روحانی استان چهارمحال و بختیاری در راستای کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان برگزار می‌شود، اظهار کرد: در دهه سوم شهریورماه کنگره ملی شهدای استان برگزار می‌شود که در همین راستا یادواره‌های شهدای محله و شهدای شهرستانی و نیز اجلاسیه استانی در دستور کار قرار گرفت.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این نهاد به عنوان مسئول کمیته دین و روحانیت ستاد کنگره شهدای استان به ایفای نقش می‌پردازد، ادامه داد: نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم علیه السلام نیز دبیر این کمیته بوده و سازمان بسیج طلاب به عنوان بازوی عملیاتی و محتوایی فعالیت دارد.

سعیدی در خصوص اقدامات انجام گرفته برای برپایی اجلاسیه شهدای روحانیت در استان، گفت: کمیته‌های تولید محتوا، سرگذشت‌پژوهی، سرکشی از خانواده‌های شهدای روحانی، پشتیبانی، روابط عمومی و کمیته اجلاسیه شکل گرفت. این محفل نورانی ۱۴ شهریورماه با حضور حجت‌الاسلام حاجتی، امام جمعه موقت اهواز و جمعی از مسئولان استانی، ائمه جمعه و جماعات، روحانیون و طلاب، مدیران، کادر، اساتید حوزه و خانواده‌های معظم شهدا برگزار خواهد شد.

وی با تصریح اینکه در دهه ۶۰ قریب به ۳۰۰ طلبه در استان داشتیم، بیان کرد: از این تعداد، ۸۰ طلبه در جبهه‌های حق علیه باطل به درجه رفیع شهادت نائل شدند، ۶۰ روحانی جانباز شدند و ۸۰ روحانی نیز رزمنده هستند. این آمار گویای آن است که روحانیت همواره به صورت جهادی، میدانی و عملیاتی پای کار انقلاب بوده است.

پیام‌های محوری وصیت‌نامه‌های شهدای روحانی استخراج شده است

سعیدی یادآور شد: کمیته‌های یاد شده اقداماتی در جهت اجلاسیه شهدای روحانی طراحی و اجرا کردند از جمله اینکه چهره شهدای روحانی استان از طریق هوش مصنوعی بازسازی و بازنشر شده است.

مسئول کمیته دین و روحانیت ستاد کنگره شهدای استان گفت: فراهم‌آوری مستندات شفاهی شهدای روحانی، برپایی همایش ایثارگران و رزمندگان روحانی و تبیین و تکریم نقش روحانیت استان در دفاع مقدس، برپایی جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب و روحانیون استان به یاد و نام ۸۰ شهید روحانی استان از دیگر اقدامات این کمیته بوده است.

سعیدی در پایان گفت: گردآوری کامل وصیت‌نامه‌های شهدای روحانی نیز انجام گرفته است که در این راستا ضمن تدوین متن کامل وصیت‌نامه همه شهدا، کلیدواژه‌ها و پیام‌های محوری آنها نیز استخراج و تجزیه و تحلیل شده است.