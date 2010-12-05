کوثر نبوت مورد توافق اهل تسنن و تشیع است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت‌الله محمد علی تسخیری عصر شنبه در نشست تبلیغات اسلامی گلستان گفت: بیش از 90درصد صحنه‌های زندگی شیعیان و اهل سنت مورد توافق است و در کل اصول اسلامی که ایمان به آنها انسان را مسلمان می‌کند و کفر به یکی از آنها انسان را از دایره اسلامی خارج می‌سازد، توافق کامل وجود دارد و در فروع نیز90 درصد مسائل محل توافق است.

وی اظهار داشت: تنها در پنج تا هفت درصد موضوعات اختلافات وجود دارد که اختلافات نیز اگر در چارچوب امت اسلامی واحد، اخوت اسلامی و وحدت اسلامی و همچنین در چارچوب آزادی اجتهاد اداره شود، به هیچ وجه وحدت امت را مخدوش نخواهد کرد.

وی در ادامه، به جایگاه زن در اسلام و قرآن کریم پرداخت و گفت: متأسفانه دیدگاه بشریت نسبت به زن همواره دچار افراط و تفریط بوده است و گاهی زن را در سطح یک کالا، صنعت و بازیچه مردان دیده و گاهی هم زنان را مهجور و مغموم و بیرون از جامعه خواسته است در حالی که دید حقیقی اسلام، احیا کننده نقش حقیقی زن در جامعه است.

‌آیت‌الله تسخیری همچنین با اشاره به آیات قرآن کریم، اصول حاکم بر روابط زن و مرد را از نگاه اسلام در شش اصل برشمرد و اظهار داشت: اصل اول این است که زن و مرد در راه تکامل اسلامی و انسانی با هم کاملا یکسان هستند و اصل دوم اینکه، مرد و زن در جامعه و رشد آن سهیم بوده و ولایت مشترک دارند.

وی اصل سوم در این زمینه را اصل قوامت مرد بر زنان خواند و تصریح کرد: متأسفانه حتی برخی علما از این موضوع تفسیر نادرست داشته‌اند.

آیت الله تسخیری افزود: قرآن می‌فرماید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا و این به معنای برتری مردان در جامعه نسبت به زنان نیست.

وی اشاره داشت: این آیه، صرفا درباره خانواده نازل شده و نوعی تقسیم وظایف در خانواده را مطرح می‌سازد و خصلت‌های فیزیولوژیک متفاوت بین زن و مرد باعث می‌شود که وظایف متفاوت نیز برای آنان تعریف شود و انفاق خانواده برعهده مرد باشد حتی اگر زن میلیاردر باشد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، اصل چهارم حاکم بر روابط زن و مرد در اسلام را بحث تعریف رابطه جنسی صرفا در درون خانواده و بین زن و مرد شرعی خواند و گفت: نظر قرآن و تعلیمات اسلامی صراحتا این است که نگاه جنسی و ارتباط جنسی نباید در سطح جامعه به جز از راه ازدواج شرعی باشد و هر حرکتی که بخواهد غریزه جنسی را در خارج از خانواده و خارج از ازدواج تحریک کند، از نگاه اسلام محکوم است.

وی همچنین اصل پنجم را اشباع کامل جنسی زن و مرد از یکدیگر به عنوان وظیفه هر یک از طرفین در مقابل یکدیگر خواند و درباره اصل ششم نیز اظهار داشت: اسلام در همه قوانین خود کاملا واقع‌نگر است و در این زمینه نیز، مثل اندیشه‌های دیگر، غریزه جنسی را نفی نمی‌کند بلکه حتی برای استثناها در این زمینه راهکار ارائه می‌دهد که مسئله پذیرش طلاق، مسئله تعدد زوجات و اختلاف عقوبت فرد مجرد با فرد محصن در این زمینه مطرح است.

آیت‌الله تسخیری در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به تلاش‌های بسیار مثبت آیت‌الله شهید محمدباقر صدر در راستای تدوین جهان‌بینی، اصول اقتصادی و اصول اجتماعی اسلام گفت: ایشان توانستند کتاب فلسفتنا و اقتصادنا را در دو زمینه جهان‌بینی اسلامی و اقتصاد اسلامی ارائه دهند ولی با وجود همه تلاشی که برای طرح موضوع اجتماعنا داشتند ولی رژیم بعث عراق با سفاکی تمام، این ذخیره بزرگ را از عالم اسلام گرفت و صدام به دست خود این سید بزرگوار و خواهر مکرمه‌شان را در دفتر خود اعدام کرد.

وی آیت‌الله صدر را عاشق حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران خواند و اضافه کرد: وقتی خبر پیروزی انقلاب به گوش ایشان رسید از خود بی‌خود شده بودند و هرگاه سرود ایران، ایران را می‌شنید حالت شوق در ایشان مشهود بود.