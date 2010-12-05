سند آمایش استان کردستان مطالعه و تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ارسلان ازهاری شامگاه شنبه و در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان، بیان داشت: در راستای تدوین سند آمایش کشور، مقدمات لازم برای مطالعه و تدوین سند آمایش استان کردستان با یکی از گروه های مشاور فراهم و در مرحله عقد قرارداد است.

وی عنوان کرد: مشاور مطالعه و تدوین سند آمایش استان کردستان پس از فراخوان های متعدد انتخاب و با توجه به شرح خدمات مشخص قرار است که این سند در سطح استان تدوین شود که برای پربار بودن این سند لازم است تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی کردستان همکاری و مشارکت نزدیکی را با متولیان این مهم انجام دهند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان خواستار همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های دولتی در راستای تدوین سند آمایش استان شد و اظهار داشت: استاندار کردستان نیز طی بخشنامه های تمامی مدیران دستگاه ها و سازمان های دولتی را موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به مشاورین و مجریان این سند کرده است.

ازهاری تدوین سند آمایش استان را یکی از طرحها مبنایی برای توسعه و پیشرفت کردستان ضروری دانست و گفت: تدوین این سند می تواند چشم انداز توسعه استان کردستان را مشخص و همزمان با این مهم نیز زمینه های بهره برداری و استفاده از تمامی توانمندی ها و پتانسیلهای موجود در کردستان را فراهم می کند.

وی خاطرنشان کرد: در سند آمایش استان کردستان تمامی توانمندی های استان، امکانات موجود و همچنین نیازمندی ها و مشکلات در بخش های مختلف صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری، فرهنگی و اقتصادی مورد توجه قرار خواهد گرفت که پس از آن دستگاه ها و سازمان های دولتی می توانند بر اساس یافته ها نسبت به برنامه ریزی بهتر اقدام کنند.

در ادامه این جلسه طرح مطالعاتی عمران ناحیه ای شرق استان کردستان توسط مشاور ارائه شد که به دلیل مشکلات و نارسایی های مختلف مورد تصویب اعضای شورای برنامه ریزی قرار نگرفت و بار دیگر برای بررسی و مطالعه هر چه بهتر به کارگروه معماری و شهرسازی استان برگشت داده شد.