بهزاد در انتظار پروانه ساخت برای "حریر"

فریال بهزاد به خبرنگار مهر گفت: نسخه نهایی فیلمنامه را برای دریافت پروانه ساخت ارائه کرده‌ایم و با صدور پروانه، پیش‌تولید و مقدمات آغاز فیلمبرداری را شروع می‌کنیم، امیدوارم بتوانیم به زودی فیلمبرداری "حریر" را شروع کنیم.

نیوشا ضیغمی در نمایی از "پرستوهای عاشق"

فیلمنامه این فیلم را هومان فاضل زیر نظر بهزاد بازنویسی کرده، "حریر" داستانی اجتماعی درباره دختران و زنان دارد. فریال بهزاد فیلم سینمایی "پرستوهای عاشق" را در نوبت اکران دارد. آناهیتا نعمتی، یوسف تیموری، علی صادقی، نیوشا ضیغمی، حامد کمیلی، آناهیتا نعمتی و.. بازیگران این فیلم هستند.

تهیه‌کننده "حریر" غلامرضا آزادی است، فریال بهزاد فیلم‌های سینمای "شور زندگی"، "روزی که خواستگار آمد"، "مرد نامرئی"، "دره شاپرک‌ها" و "کاکلی" را کارگردانی کرده است.

