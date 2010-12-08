به گزارش خبرنگار مهر در قم‌، در این اطلاعیه آمده است: همزمان با فرارسیدن ایام حزن و اندوه اهل بیت(ع) و جهت برگزاری عزاداری سید و سالار شهیدان از شب سوم تا یازدهم محرم بعد از نماز مغرب و عشا، مراسم سخنرانی آیت الله رضا استادی همراه با مرثیه خوانی مداحان اهل بیت‌(ع) میرداماد و حیدرزاده در شبستان امام خمینی(ره) حرم برگزار خواهد شد.



در ادامه اطلاعیه بیان شده است: همزمان با آغاز ماه محرم، بعد از نماز صبح حجت الاسلام محمودی و همچنین از ساعت 10 صبح تا اذان ظهر حجج اسلام فلاح‌زاده‌،‌ میر‌باقری‌،‌ صالحی خوانساری، ‌عابدی و حائری شیرازی در حرم کریمه اهل بیت(ع) سخنرانی خواهند داشت و عصرها از ساعت 15 نیز قرائت زیارت ناحیه مقدسه همراه با سخنرانی مذهبی و بیان احکام برگزار خواهد شد.



همچنین در شب دوازدهم تا آخرماه صفر بعد از نماز مغرب و عشا حجج اسلام فرحزاد، رفیعی، گنجی، ماندگاری و اراکی در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(ص) سخنرانی خواهند داشت.



در این اطلاعیه دیگر برنامه‌های ویژه ایام محرم و صفر در حرم مطهر حضرت معصومه(س)‌، برگزاری مراسم شیرخوار‌گان حسینی در روز جمعه چهارم محرم‌، آئین مقتل خوانی در روز عاشورا، ترتیل خوانی قرآن در شب و شام عاشورای حسینی‌، اقامه نماز ظهر و عصر با حضور هیئت‌های مذهبی و مردم عزادار در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی و ویژه برنامه روز اربعین و قرائت زیارت عاشورا ذکر شده است.



نماز جمعه این هفته قم به امامت حجت الاسلام سعیدی اقامه می‌شود و حجت الاسلام صالحی خوانساری نیز قبل از خطبه‌ها سخنرانی خواهد داشت.

