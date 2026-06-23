هرمزگان آماده میزبانی از عزاداران حسینی در روز تاسوعا و عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید غلامپور صبح سه شنبه در آستانه فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: مردم مؤمن و ولایتمدار هرمزگان همچون سالهای گذشته با شور و شعور حسینی در مراسم عزاداری دهه محرم حضوری گسترده خواهند داشت و برنامههای ویژهای در سراسر استان تدارک دیده شده است.
وی با بیان اینکه هرمزگان به عنوان دیار پاسبانان خلیج فارس و نگهبانان تنگه هرمز، همواره در برگزاری آیینهای مذهبی پیشگام بوده است، افزود: مراسم روز تاسوعا در مرکز استان از ساعت ۸ صبح در محل زیر پرچم آغاز میشود و سپس از ساعت ۹ صبح با حضور هیئتهای مذهبی، ذاکران اهل بیت (ع) و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای بندرعباس ادامه خواهد یافت.
دبیر ستاد عملیات محرم هرمزگان ادامه داد: در سایر شهرستانهای استان نیز دستههای عزاداری در ساعات مختلف روز تاسوعا، اعم از پیش از ظهر، عصر و در برخی مناطق پس از نماز مغرب و عشا، در میادین و معابر اصلی شهرها به عزاداری و سوگواری خواهند پرداخت.
غلامپور با اشاره به برنامههای روز عاشورا به عنوان اوج آیینهای عزاداری محرم، تصریح کرد: در بندرعباس مسیر اصلی حرکت هیئتهای مذهبی از امامزاده سید مظفر (ع) تا مسجد جامع تعیین شده و عزاداران حسینی پس از برگزاری مراسم سوگواری با اقامه نماز باشکوه ظهر عاشورا، برنامههای خود را به پایان خواهند رساند.
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از هیئتهای سنتی و آیینی نیز با بهرهگیری از گروههای نمایشی و هنری در مسیر چهارراه فاطمیه تا مسجد امام بازار به اجرای برنامههای ویژه عاشورایی خواهند پرداخت، اما عمده هیئتهای مذهبی در محور اصلی عزاداری حضور خواهند داشت.
دبیر ستاد عملیات محرم هرمزگان با اشاره به برگزاری مراسم عاشورا در شهرستانهای استان، گفت: دستههای عزاداری از ساعات اولیه صبح در خیابانها و معابر اصلی شهرها به حرکت درآمده و در نهایت در مساجد جامع و محلهای برگزاری نماز جمعه تجمع خواهند کرد تا نماز ظهر عاشورا به صورت باشکوه و یکپارچه اقامه شود.
غلامپور همچنین از برگزاری آیین شام غریبان در سراسر هرمزگان خبر داد و افزود: این مراسم معنوی بلافاصله پس از نماز مغرب و عشا در شام عاشورا با حضور هیئتهای مذهبی برگزار میشود و عزاداران با روشن کردن شمع و چراغ، یاد و خاطره مصائب اهل بیت (ع) و اسرای دشت کربلا را گرامی خواهند داشت.
وی در پایان با قدردانی از خادمان هیئتهای مذهبی، هیئت امنای مساجد، نیروهای اجرایی و دستاندرکاران ستاد عملیات محرم استان، ابراز امیدواری کرد که شور و انسجام شکلگرفته در مراسم عزاداری محرم، زمینهساز حضوری پرشور و منسجم در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی باشد و بار دیگر ارادت مردم هرمزگان به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش بگذارد.
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