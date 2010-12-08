برداشت گوجه فرنگی از مزارع استان بوشهر آغاز شد

دکتر نوذر منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: امسال 14 هزار هکتار از مزارع استان زیرکشت گوجه فرنگی رفته که پیش بینی می شود تا اردیبهشت سال آینده 560 هزار تن محصول برداشت شود .

وی با بیان این که استان بوشهر رتبه اول تولید خارج از فصل این محصول را در کشور داراست، گفت: هم اینک برداشت گوجه در شهرستان جم و دشتی آغاز شده و از هفته آینده عرضه این محصول در بازار آغاز می شود .

منفرد اضافه کرد عرضه این محصول توسط 3 هزار و 200 بهره بردار انجام می شود و ارزش گوجه های برداشت شده هزار و 680 میلیارد ریال است .

مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر، شهرستان های دیر و دشتی را از قطب های تولید این محصول عنوان کرد و افزود: از طریق تعاون روستایی کشور و هماهنگی با میادین میوه و تره بار در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور این امکان را فراهم آوردیم تا عرضه مناسب این محصول را در بازارهای خارج از استان داشته باشیم

وی سرانه مصرف گوجه فرنگی در استان برای هر نفر 45 کیلوگرم در سال است، در خصوص میزان تولید گوجه فرنگی استان در سال گذشته گفت: در سال گذشته 560 هزار تن محصول گوجه فرنگی از مزارع استان برداشت شد.