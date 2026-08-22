https://mehrnews.com/x3cRYJ ۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۱ کد مطلب 6924420 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۱ عطر مهدوی در زاهدان پیچید؛ برگزاری جشن آغاز ولایت حضرت ولیعصر (عج) زاهدان- جشن آغاز دهه ولایت و امامت حضرت مهدی با ویژه برنامههای متنوع فرهنگی در شهر زاهدان برگزار شد. دریافت 67 MB کد مطلب 6924420 کپی شد مطالب مرتبط طوفان کلیه ادارات شمال سیستان و بلوچستان را تعطیل کرد سیفایی: فضای دوقطبی به امنیت و توسعه سیستان و بلوچستان آسیب میزند کشف احتکار ۳۷ میلیاردی برنج و روغن در زاهدان وحدت ملی خط قرمز جنگ رسانهای در سیستان و بلوچستان ۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در طرح امنیتی پلیس زاهدان کشف شد آغاز امامت امام زمان(عج)؛ انتظار از باور قلبی تا مسئولیت اجتماعی برچسبها فرهنگ مهدویت امام زمان،حضرت مهدی(عج) دهه ولایت
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