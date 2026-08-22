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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۱

عطر مهدوی در زاهدان پیچید؛ برگزاری جشن آغاز ولایت حضرت ولیعصر (عج)

عطر مهدوی در زاهدان پیچید؛ برگزاری جشن آغاز ولایت حضرت ولیعصر (عج)

زاهدان- جشن آغاز دهه ولایت و امامت حضرت مهدی با ویژه برنامه‌های متنوع فرهنگی در شهر زاهدان برگزار شد.

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کد مطلب 6924420

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