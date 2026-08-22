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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۰

دلدادگی ساحل نشینان چابهاری در شب ۱۷۵

دلدادگی ساحل نشینان چابهاری در شب ۱۷۵

چابهار- مردم شهر چابهار در صد و هفتاد و پنجمین شب از شهادت رهبر شهید همچنان در خیابان حضور دارند.

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کد مطلب 6924418

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