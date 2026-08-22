https://mehrnews.com/x3cRYG ۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۰ کد مطلب 6924418 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۰ دلدادگی ساحل نشینان چابهاری در شب ۱۷۵ چابهار- مردم شهر چابهار در صد و هفتاد و پنجمین شب از شهادت رهبر شهید همچنان در خیابان حضور دارند. دریافت 59 MB کد مطلب 6924418 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه چابهار: اعتدال در مصرف؛ نسخه اسلام برای رفاه پایدار است همایش «وحدت و مقاومت» در زاهدان برگزار میشود ۱۷۲ شب دلدادگی و ایستادگی در چابهار حضور حماسی مردم چابهار در شب ۱۷۷ موج تجمعات شبانه گرگان به ۱۷۵ رسید برچسبها بندر چابهار تجمع مردمی رهبر شهید
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