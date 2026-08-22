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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۳

طرح «مانا»و«فواد» در مسیر تمرکززدایی و ارتقای کارآمدی نظام اداری زنجان

طرح «مانا»و«فواد» در مسیر تمرکززدایی و ارتقای کارآمدی نظام اداری زنجان

زنجان- معاون استانداری زنجان گفت: طرح«مانا»با رویکرد تمرکززدایی،انتقال اختیارات قابل واگذاری ازمرکز به استانها و سطوح محلی و همچنین حل مسائل درنزدیک‌ترین سطح به محل بروز آنها دنبال می‌ کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حقیقی روز شنبه در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان، با اشاره به اهداف برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم اظهار کرد: این برنامه با هدف ارتقای کارآمدی، انسجام، پاسخگویی و اثربخشی نظام اداری کشور تدوین شده و یکی از رویکردهای اساسی آن حرکت از تمرکزگرایی به سمت تمرکززدایی است.

وی افزود: در این رویکرد تلاش می‌شود بسیاری از اقداماتی که امکان تصمیم‌گیری و مدیریت آنها در سطح استان وجود دارد، از مرکز به استان‌ها تفویض شود تا تصمیم‌گیری‌ها در نزدیک‌ترین سطح به محل مسئله انجام گیرد و فرآیند حل مسائل با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان ادامه داد: اجرای این برنامه در استان بر اساس هفت محور پیش‌بینی‌شده در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم دنبال می‌شود و مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های مختلف مدیریتی، اداری و خدمات‌رسانی در حال اجرا است.

حقیقی یکی از این محورها را ایجاد و استقرار مجتمع‌های اداری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر دو مجتمع اداری در شهرستان‌های خرم‌دره و ایجرود وجود دارد که در سال جاری ایجاد دو پست در این مجتمع‌ها از جمله اقدامات انجام‌شده بوده است.

وی ادامه داد: همچنین پیگیری‌های لازم برای ایجاد مجتمع اداری در بخش دوتپه سفلی شهرستان خدابنده و نیز ایجاد مجتمع اداری در یکی از بخش‌های شهرستان سلطانیه در حال انجام است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان همچنین ارتقای بهره‌وری ساختمان‌های دولتی را از دیگر محورهای مورد توجه در برنامه اصلاح نظام اداری دانست و گفت: در کنار این موضوع، واگذاری اختیارات قابل انتقال به استان‌ها از سوی ستاد دستگاه‌های اجرایی نیز دنبال می‌شود.

حقیقی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در طرح مانا، واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری در استان به مدیریت‌های محلی، بخش خصوصی و تشکل‌ها و مجموعه‌های مردمی است؛ چراکه بسیاری از تصمیمات و اقدامات را می‌توان از سطح استان به سطح شهرستان، بخش و حتی سطوح محلی منتقل کرد.

وی گفت: این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش تمرکز در نظام اداری، موجب افزایش سرعت تصمیم‌گیری، پاسخگویی بیشتر دستگاه‌ها و حل مسائل در نزدیک‌ترین سطح به مردم شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان اصلاح و بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی را از دیگر محورهای برنامه اصلاح نظام اداری دانست و افزود: هدف اصلی این اقدامات، ارتقای کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایتمندی شهروندان است.

حقیقی در ادامه به اجرای طرح «فواد» در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طرح فواد با موضوع فوریت‌های اداری، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند چهار محور سوم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم اجرا می‌شود.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، تقویت و تسریع فرآیند پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان، ارتقای رضایتمندی گیرندگان خدمات، کاهش فساد اداری و شناسایی و رفع گلوگاه‌های ناکارآمدی در فرآیند ارائه خدمات است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان با اشاره به سازوکار اجرای طرح فواد در استان گفت: از هر یک از معاونت‌های استانداری زنجان یک نفر به عنوان نماینده و همچنین از فرمانداری‌های تابعه نیز نمایندگانی معرفی شده‌اند که در مجموع حدود ۱۲ نفر به عنوان بازدیدکنندگان و نمایندگان طرح فواد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اجرای این طرح همکاری می‌کنند.

حقیقی با اشاره به برخی مشکلات مشاهده‌شده در روند اجرای طرح فواد اظهار کرد: در جریان بازدیدها، در برخی موارد همکاری لازم از سوی نمایندگان معرفی‌شده از معاونت‌ها و فرمانداری‌ها صورت نگرفته است که انتظار می‌رود از این پس همکاری و همراهی بیشتری در اجرای طرح وجود داشته باشد.

وی همچنین نسبت به اعمال سلیقه در امتیازدهی به دستگاه‌های اجرایی هشدار داد و گفت: متأسفانه در برخی موارد مشاهده شده است که در فرآیند ارزیابی دستگاه‌ها، اغماض صورت می‌گیرد و امتیاز منفی لازم به دستگاه داده نمی‌شود که این موضوع عملاً می‌تواند اهداف طرح فواد را تحت تأثیر قرار دهد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان تأکید کرد: فلسفه طرح فواد این است که مشخص شود یک دستگاه اجرایی از نظر کیفیت و نحوه ارائه خدمات در چه سطحی قرار دارد و آیا خدمات آن دستگاه از استانداردهای مورد انتظار برخوردار است یا خیر؛ بنابراین ارزیابی‌ها باید واقعی، دقیق و بدون اغماض انجام شود.

حقیقی با تأکید بر ضرورت پرهیز از اعمال سلیقه در ارزیابی دستگاه‌ها افزود: انتظار می‌رود نمایندگان بازدیدکننده، امتیازدهی و ارزیابی دستگاه‌ها را دقیقاً بر اساس آموزش‌هایی که در دوره‌های تخصصی دریافت کرده‌اند و مطابق دستورالعمل‌ها و معیارهایی که از سوی کارشناسان و اساتید مجرب برای آنها تشریح شده است، انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: اگر ارزیابی‌ها بر اساس سلیقه شخصی انجام شود، نتیجه واقعی عملکرد دستگاه‌ها مشخص نخواهد شد و در نهایت هدف اصلی طرح فواد که همان ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم است، محقق نمی‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان در ادامه گفت: برنامه بازدیدهای طرح فواد به گونه‌ای تنظیم شده است که این بازدیدها نهایتاً سه روز در هفته انجام شود تا نمایندگان معاونت‌های استانداری و فرمانداری‌ها ضمن انجام مسئولیت‌های مرتبط با طرح فواد، بتوانند سایر وظایف سازمانی خود را نیز بدون ایجاد خلل انجام دهند.

حقیقی تأکید کرد: اجرای همزمان طرح‌های مانا و فواد در استان زنجان می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح فرآیندهای اداری، افزایش اختیارات سطوح محلی، ارتقای پاسخگویی دستگاه‌ها، کاهش گلوگاه‌های ناکارآمدی و در نهایت بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم باشد.

وی گفت: موفقیت این برنامه‌ها نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت جدی مدیران و نمایندگان دستگاه‌هاست و باید ارزیابی‌ها و اقدامات اصلاحی با رویکرد واقعی، دقیق و به دور از ملاحظات و سلیقه‌های فردی دنبال شود.

کد مطلب 6924428

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