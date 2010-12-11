اولین ناوگان کشتی های کروز در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر حمزه کشاورز مدیرعامل کشتیرانی والفجر گفت: کشتیرانی والفجر در راستای اجرای یکی از ماموریتهای خود و فعال کردن گردشگری دریایی در جزایر و مناطق آزاد قصد دارد اولین قدم را در تشکیل ناوگان کشتی های کروز کشور بردارد.

وی با اشاره به برگزاری نشست با مسئولین سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، سازمان توسعه تجارت و کلیه مناطق آزاد دریایی کشور از استقبال این سازمانها در اجرای این طرح خبر داد.

مدیرعامل کشتیرانی والفجر با اشاره به امکانات این کشتی اظهار داشت: طبق این طرح گردشگران می توانند ضمن بهره مندی از امکانات رفاهی و تفریحی این کشتی ها، از جاذبه های گردشگری و دریانوردی بنادر جنوبی ایران استفاده کنند.

کشاورز عنوان کرد: تنها مشکل این طرح قیمت بالای این کشتی ها است که با توجه به اهداف این طرح و استقبال سازمانهای مربوطه توجیه اقتصادی دارد.

وی در خصوص برنامه کشتیرانی والفجر برای خرید کشتی های کروز گفت: در ابتدا به خرید یک فروند از این شناورها اقدام خواهد شد که در صورت استقبال گردشگران تعداد آنها افزایش خواهد یافت.

کشاورز هدف از خرید این کشتی ها که ظرفیت حمل حدود 300 مسافر را دارند توسعه گردشگری در جزایر و بنادر جنوبی کشور عنوان کرد و گفت: در گام بعدی این کشتی ها به کشورهای منطقه سفر خواهند کرد که امیدواریم با توجه به حمایت و استقبال سازمانهای ذی ربط این امر نیز محقق شود.

مدیرعامل کشتیرانی والفجر در ادامه به اقدامات توسعه ای کشتیرانی والفجر اشاره کرد و افزود: این شرکت هم اکنون خرید کشتی های حمل سیمان را در دستور کار فوری خود قرار داده است، علاوه بر این خرید کشتی های دو هزار TEU کانتینری و همچنین خرید دو فروند کشتی کاتاماران نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد.

به گفته کشاورز با توجه به نیاز منطقه بزودی خرید دو فروند ساپلای بوت جهت ارائه خدمات به سکوهای نفتی در خلیج فارس توسط این شرکت انجام خواهد شد.