به گزارش خبرنگار مهر، سعید کیاکجوری عصر چهارشنبه در اولین نشست شورای هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی مازندران که به میزبانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در ساری برگزار شد با اشاره به برنامههای توسعه گردشگری دریایی در سواحل استان، اظهار کرد: بخشی از ظرفیتهای ساحلی استان در قالب قرارداد با بخش خصوصی وارد مرحله جدیدی از بهرهبرداری شده و هدف از این اقدام، ایجاد زیرساختهای پایدار برای رونق سفرهای دریایی، افزایش ماندگاری گردشگران و توسعه اقتصاد دریامحور در مازندران است.
وی با بیان اینکه بخشی از اراضی ساحلی به وسعت حدود ۱۵ هکتار برای اجرای پروژههای گردشگری دریایی به سرمایهگذار بخش خصوصی واگذار شده است، افزود: براساس این قرارداد، مجموعهای از فعالیتهای متنوع در این محدوده اجرایی خواهد شد که شامل توسعه تفریحات دریایی، احداث مجموعههای اقامتی، ایجاد مارینا، اسکلههای تفریحی و همچنین راهاندازی سفرهای دریایی در مقیاس گسترده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با اشاره به ظرفیتهای مغفول مانده سواحل شمال کشور گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از بهرهبرداری گردشگران از سواحل مازندران به استفاده محدود از قایقهای تفریحی کوچک و جتاسکی خلاصه شده، در حالی که استان ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری دریایی حرفهای و ایجاد مسیرهای دریایی گردشگری دارد.
کیاکجوری با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم این پروژه، تغییر نگاه سنتی به سواحل و حرکت به سمت توسعه خدمات دریایی مدرن است، ادامه داد: در بسیاری از کشورهای ساحلی، بخش مهمی از اقتصاد گردشگری بر پایه سفرهای دریایی شکل گرفته و ما نیز تلاش داریم با استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی، این مسیر را در استان فعال کنیم.
وی یکی از مهمترین بخشهای این پروژه را ورود نخستین کشتی کروز به چرخه گردشگری دریایی شمال کشور دانست و افزود: برای نخستینبار، یک کشتی کروز با استانداردهای بینالمللی توسط سرمایهگذار خریداری شده که اکنون مراحل نهایی تجهیز، تعمیرات فنی و دریافت گواهینامههای لازم دریانوردی را در مجموعه صدرا طی میکند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: این شناور پس از تکمیل مراحل فنی و اخذ مجوزهای لازم، وارد چرخه بهرهبرداری خواهد شد و میتواند تحولی جدی در صنعت گردشگری دریایی کشور ایجاد کند و این پروژه صرفاً محدود به استان مازندران نیست، بلکه در سطح ملی و حتی منطقهای دارای اهمیت است.
کیاکجوری با اشاره به مشخصات فنی کشتی کروز گفت:این شناور ظرفیت جابهجایی حدود ۲۵۰ مسافر را دارد و علاوه بر آن، نزدیک به ۳۰ نفر خدمه نیز در آن فعالیت خواهند کرد و از ویژگیهای مهم این کشتی، امکان فعالیت مستقل دریایی برای مدت حدود یک ماه بدون نیاز به مراجعه به بندر است؛ به این معنا که تمامی امکانات مورد نیاز شامل آب، غذا، سوخت و تجهیزات پشتیبانی در آن پیشبینی شده است.
وی افزود: راهاندازی چنین شناوری میتواند زمینهساز ایجاد مسیرهای جدید گردشگری دریایی در دریای خزر باشد و در آینده امکان برگزاری تورهای دریایی میان کشورهای حاشیه خزر نیز فراهم شود.
افزایش ظرفیت های تفریحی
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با اشاره به برنامههای توسعهای آینده خاطرنشان کرد: در فازهای بعدی این پروژه، توسعه خدمات اقامتی، افزایش ظرفیتهای تفریحی و ایجاد بستههای گردشگری دریایی بینالمللی در دستور کار قرار دارد. این موضوع علاوه بر رونق اقتصادی، موجب افزایش اشتغال، جذب سرمایهگذاری و ارتقای جایگاه گردشگری استان خواهد شد.
وی تأکید کرد: اقتصاد دریامحور یکی از ظرفیتهای کمتر استفادهشده مازندران است و توسعه این بخش میتواند علاوه بر افزایش درآمدهای گردشگری، به متنوعسازی اقتصاد استان کمک کند.
کیاکجوری اظهار امیدواری کرد: با تکمیل این پروژه و ورود کشتی کروز به چرخه بهرهبرداری، مازندران بتواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری دریایی کشور تبدیل شود و مردم استان و کشور از مزایای آن بهرهمند شوند..
نظر شما