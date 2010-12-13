آسمان ایران فردا شب شهاب باران می شود/ نحوه رصد بارش شهابها در آسمان

اسدالله قمری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه در باش شهابی در هنگام عبور سیاره زمین از میان توده ای از ذرات در مسیر حرکت انتقالی خود به دور خورشید رخ می دهد گفت: زمین در حرکت انتقالی خود به دور خورشید، در چند نقطه، مدار دنباله دارها را قطع می کند که با ورود ذرات باقی مانده از دنباله دارها بر اثر اصطکاک می سوزند که از دید رصدگر زمینی به صورت بارش شهابی قابل مشاهده است.

وی با اشاره به بارش شهابی جوزایی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 آذر ماه با تاکید بر اینکه این بارش منشاء "دنباله دار" ندارد اظهار داشت: کانون بارش شهابی جوزایی یک سیارک با نام "فایتون 3200" است که در سال 1998 کشف شد. بارش شهابی جوزانی در صورت فلکی جوزا از باقی مانده این سیارک ایجاد می شود.

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران به جزئیات این بارش اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که این سیارک در مدار خود به نزدیکترین فاصله خود به خورشید می رسد ذراتی را به بیرون پرتاب می کند و وقتی زمین، مدار سیارک را قطع می کند، این ذرات وارد جو زمین می شوند که پس از سوختن به صورت بارش شهابی قابل مشاهده هستند.

وی، رنگ شهابهای این سیارک را عموما سفید ذکر کرد و یادآور شد: برخی از شهابهای جوزایی دارای درخشندگی زیادی هستند که این امر رصدگران زیادی را تشویق می کند که در شبهای سرد آذر ماه به رصد این اجرام آسمانی بپردازند.

قمری نژاد با بیان اینکه سرعت این ذرات بارش 35 کیلومتر بر ثانیه است که نسبت به سایر بارشها از سرعت کمتری برخوردار است، خاطرنشان کرد: کانون بارش شهابی جوزایی در صورت فلکی جوزا در دو درجه ستاره "کالستور" که یکی از ستاره های این صورت فلکی است قرار دارد.

وضعیت ایران برای رصد پدیده زیبای بارش شهابی جوزایی

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران با تاکید بر اینکه این پدیده نجومی از ایران قابل مشاهده است اضافه کرد: معمولا از کانون بارش نمی توان شهاب ها را رصد کرد بلکه در 40 تا 50 درجه از کانون می توان بیشرین تعداد شهابها را رصد کرد.

وی تعداد شهابها در ساعت (ZHR) را 100 تا 120 شهاب در ساعت ذکر کرد و گفت: زمان اوج این بارش در ظهر روز سه شنبه 23 آذر ماه برابر 14 دسامبر است که قابل رویت نیست.

قمری نژاد در عین حال بهترین زمان رصد بارش شهاب جوزایی را هنگام غروب "ماه" دانست و افزود: غروب ماه فرصت مناسبی برای رصد شهابهای کم نورتر و قدر بالاتر است.

وی با بیان اینکه رصدگران برای رصد و ثبت این پدیده نجوبی روزهای سه شنبه و چهارشنبه را انتخاب کنند، خاطر نشان کرد: امیدواریم شرایط آب و هوایی به گونه ای باشد تا منجمان امکان رصد این پدیده زیبای نجومی را داشته باشند.

صورت فلکی جوزا





صورت فلکی جوزا یا دو پیکر از صورت فلکی منطقه البروج است که خورشید در تیر ماه در آن قرار دارد. بنابراین بهترین زمان برای دیدن این صورت فلکی، فصل زمستان است. جوزا دارای ۱۳ ستاره پر نورتر از قدر ۴ است. آلفا (کاستور) و بتا (پلوکس) ستاره های پر نور این صورت فلکی و نمایانگر سرهای دو پیکر هستند.