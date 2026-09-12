محمدعلی پادیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین فستیوال بزرگ بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد در مجموعه گردشگری، فرهنگی و ورزشی بویرلند یاسوج برگزار شد و ورزشکارانی از شهرستانهای گچساران، دنا، بویراحمد و بخش سوق شهرستان کهگیلویه در آن حضور داشتند.
وی افزود: این فستیوال در دو بخش بانوان و آقایان و در ردههای مختلف سنی برگزار شد و تلاش کردیم در کنار ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای جدید بدمینتون استان را فراهم کنیم.
رئیس هیئت بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت توجه به ردههای پایه تصریح کرد: آینده بدمینتون استان از مسیر استعدادیابی و توجه جدی به ورزشکاران پایه میگذرد و برگزاری چنین رویدادهایی میتواند به شناسایی چهرههای مستعد و هدایت آنها در مسیر قهرمانی کمک کند.
پادیز ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این فستیوال، ایجاد فرصت برابر برای حضور ورزشکاران شهرستانهای مختلف و استفاده از ظرفیت مربیان، داوران و فعالان بدمینتون در سراسر استان بود.
وی با بیان اینکه توسعه بدمینتون نباید محدود به مرکز استان باشد، گفت: تلاش هیئت استان این است که ظرفیت شهرستانها بیش از گذشته فعال شود و ارتباط میان هیئتهای شهرستانی برای شناسایی استعدادها و برگزاری برنامههای مشترک افزایش پیدا کند.
رئیس هیئت بدمینتون استان خاطرنشان کرد: در این رقابتها ورزشکاران در ردههای خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان حضور داشتند و مسابقات در بخشهای مختلف به صورت حذفی و دوبل برگزار شد.
پادیز با اشاره به بخش استعدادیابی این فستیوال عنوان کرد: نفرات برتر و ورزشکاران مستعد توسط استعدادیابان و کمیته فنی هیئت مورد ارزیابی قرار گرفتند تا استعدادهای آینده این رشته شناسایی و برای حضور در مسیر قهرمانی هدایت شوند.
وی برگزاری این رویداد را فرصتی برای تقویت همدلی در جامعه بدمینتون استان دانست و گفت: حضور ورزشکاران، مربیان و داوران از شهرستانهای مختلف نشان داد که ظرفیت خوبی در بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و باید از این ظرفیت برای ساختن آینده این رشته استفاده کرد.
رئیس هیئت بدمینتون کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از مجموعه بویرلند، عوامل اجرایی، داوران، مربیان، ورزشکاران و خانوادههای آنان افزود: برگزاری این فستیوال حاصل همکاری مجموعهای از فعالان ورزش استان بود و امیدواریم بتوانیم چنین برنامههایی را با کیفیت و گستره بیشتری ادامه دهیم.
پادیز تأکید کرد: هدف ما این است که بدمینتون استان از یک رشته صرفاً مسابقهای به سمت استعدادیابی مستمر، پشتوانهسازی و حضور قدرتمندتر در رقابتهای ملی حرکت کند و این مسیر نیازمند همراهی خانوادهها، مربیان، هیئتهای شهرستانی و حامیان ورزش است.
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