راهکار حفظ امید و اراده در برابر دشمن؛ رمز پیروزی مسلمانان در جنگ بدر

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ طلاب خواهر و فعالان فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی و سیاسی خواهران، امروز ۲۱ شهریورماه در مسجد جامع امام رضا (ع) شهرک اکباتان تهران برگزار شد.
حجتالاسلام رضا سیفی آملی استاد حوزه علمیه در این مراسم با استناد به آیه شریفه «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ» به تبیین مفهوم واقعی عمران و آبادانی مساجد پرداخت و اظهار داشت: عمران مسجد صرفاً به معنای آجر روی آجر گذاشتن و توسعه و نگهداری کالبد فیزیکی بنا نیست؛ بلکه آنچه بهمراتب از اهمیت و اولویت بالاتری برخوردار است، آبادانی معنوی و محتوایی خانه خداست.
این مبلغ دینی با تأکید بر اینکه مسجد تنها جایگاه اقامه نماز نیست، افزود: آبادی حقیقی مسجد زمانی محقق میشود که به کانونی برای فعالیتهای گسترده، پویا و هدفمند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و معنوی تبدیل شود. مسجد در تراز اسلامی، سنگر و مرکز اصلی جهاد تبیین است.
ضرورت تشکیل حلقههای بصیرتافزاییحجتالاسلام سیفی آملی در ادامه با اشاره به شرایط حساس و خطیر کنونی، بر ضرورت تشکیل حلقههای بصیرتافزایی تأکید کرد و خطاب به بانوان طلبه و فعالان فرهنگی گفت: امروز وظیفه داریم با آگاهیبخشی مستمر، توطئهها و اهداف شوم دشمنان را برملا سازیم و در این میان، شما خواهران گرامی میتوانید در خط مقدم و بهعنوان سربازان جهاد تبیین و جریانسازانِ دشمنشناسی در بستر مساجد ایفای نقش کنید.
معاون تهذیب مدرسه علمیه حضرت حجت(عج) تهران در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیه ۱۷۳ سوره مبارکه آلعمران خاطرنشان کرد: قرآن کریم به ما میآموزد هنگامی که دشمنان با تمام قوا و تجهیزات در برابر مؤمنان صفآرایی کردند، اهل ایمان نه تنها دچار هراس نشدند، بلکه بر ایمانشان افزوده شد («فَزَادَهُمْ إِیمَانًا»). بنابراین، رجزخوانیها و یاوهگوییهای جبهه استکبار هرگز نباید در دل مؤمنان تردید و ترس ایجاد کند.
این کارشناس مذهبی با تأکید بر اینکه رمز ماندگاری و پیروزیهای انقلاب اسلامی در طول دهههای گذشته، اتکا به ایمان مستحکم ملت، دولت و رزمندگان غیور بوده است، به آیه شریفه «وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَی» و عبرتهای تاریخی صدر اسلام اشاره کرد و گفت: در غزوه بدر، در حالی که شمار سپاه اسلام نزدیک به ۳۰۰ نفر و لشکر مجهز دشمن قریب به ۱۰۰۰ نفر بود، آنچه پیروزی نهایی را رقم زد، نصرت و اراده تخلفناپذیر الهی بود. امروز نیز اگر در مسیر حق استوار بمانیم، پیروزی قطعی از آن جبهه توحید خواهد بود.
رمز پیروزی حتمی در برابر دشمنان حجتالاسلام سیفی آملی در پایان سخنان خود با گرامیداشت یاد و راه شهدای مقاومت یادآور شد: بیان نورانی قائد شهید که فرمودند پیروزی حتمی است، یک ادعا یا تحلیل صرفاً شخصی نبود، بلکه برآمده از علوم وحیانی، منطق متقن قرآن و سنتهای الهی تاریخ است. بیتردید در سایه الطاف پروردگار و عنایات خاصه حضرت ولیعصر (عج)، پیروزی نهایی نصیب ملت مؤمن و ایران اسلامی خواهد بود.
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