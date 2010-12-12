فیلمبرداری "خانه پدری" تمام شد

ناصر سهرابی مشاور رسانه‌ای این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری دیروز شنبه در روستای اخترآباد در اطراف شهریار با حضور مهدی هاشمی، مینا ساداتی و شهاب حسینی تمام شد، تدوین زیر نظر کیانوش عیاری ادامه دارد. برای شرکت در جشنواره فیلم فجر فرم پرکرده‌ایم. امیدواریم مراحل فنی به موقع تمام شود و فیلم به جشنواره امسال برسد.

اصغر کردبچه، ستاره میرمحمد، مهران رجبی، نازنین فراهانی و... دیگر بازیگران این فیلم هستند.

دیگرعوامل این پروژه عبارتند از داریوش عیاری: مدیر فیلمبرداری، حسن آقاکریمی :مدیرتولید، شاهرخ دستورتبار: مجری طرح، اصغر نژادایمانی :طراح صحنه و لباس، حسین صالحیان و اعظم رحمانی :طراحان گریم، مسعود بهنام :صداگذار، سعید صالحی: صدابردار، رضا صادق :مدیر تدارکات، مزدک عیاری :عکاس فیلم و ناصر سهرابی: مشاور رسانه‌ای.





کیانوش عیاری فیلم‌های سینمایی "شاخ گاو"، "بودن یا نبودن"، "آبادانیها"، "دو نیمه سیب" و... را کارگردانی کرده است.