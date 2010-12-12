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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

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فیلمبرداری "خانه پدری" تمام شد

فیلمبرداری "خانه پدری" تمام شد

فیلمبرداری فیلم سینمایی "خانه پدری" به کارگردانی کیانوش عیاری شنبه در حوالی شهریار به پایان رسید.

ناصر سهرابی مشاور رسانه‌ای این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری دیروز شنبه در روستای اخترآباد در اطراف شهریار با حضور مهدی هاشمی، مینا ساداتی و شهاب حسینی تمام شد، تدوین زیر نظر کیانوش عیاری ادامه دارد. برای شرکت در جشنواره فیلم فجر فرم پرکرده‌ایم. امیدواریم مراحل فنی به موقع تمام شود و فیلم به جشنواره امسال برسد.

اصغر کردبچه، ستاره میرمحمد، مهران رجبی، نازنین فراهانی و... دیگر بازیگران این فیلم هستند. 

 دیگرعوامل این پروژه عبارتند از داریوش عیاری: مدیر فیلمبرداری، حسن آقاکریمی :مدیرتولید، شاهرخ دستورتبار: مجری طرح، اصغر نژادایمانی :طراح صحنه و لباس، حسین صالحیان و اعظم رحمانی :طراحان گریم، مسعود بهنام :صداگذار، سعید صالحی: صدابردار، رضا صادق :مدیر تدارکات، مزدک عیاری :عکاس فیلم و ناصر سهرابی: مشاور رسانه‌ای.


 
کیانوش عیاری فیلم‌های سینمایی "شاخ گاو"، "بودن یا نبودن"، "آبادانیها"، "دو نیمه سیب" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1208971

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