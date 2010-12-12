بخار حمام برای بیماران قلبی خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نزارعلی مولایی ادامه داد: استفاده از بخار آب موجب کمبود اکسیژن در حمام شده و مشکلات تنفسی را در پی دارد.

وی به خانواده ‌ها توصیه کرد: ابتدا با استفاده از بخاری و شوفاژ حمام را گرم کنند و سپس به استحمام بپردازند.

این فوق تخصص ریه همچنین به استفاده توامان خانواده ها از تیرک و آب ژاول جهت شستشوی سرویسهای بهداشتی اشاره و تاکید کرد: خانواده ها از یکی از این مواد شوینده جهت نظافت سرویسهای بهداشتی استفاده کنند چرا که استفاده از هر دو ماده موجب تولید گاز شیمیایی خطرناکی به نام کلرین شده که موجب تحریک و آسیب دیدن سیستم تنفسی می‌شود.

وی همچنین گفت: در صورت رخداد چنین حالتی و بروز تنگی نفس، فرد باید بلافاصله به محیط باز منتقل شده و به مرکز فوریتهای پزشکی اطلاع داده شود.