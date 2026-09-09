https://mehrnews.com/x3d2Fj ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۹ کد مطلب 6942824 استانها گیلان استانها گیلان ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۹ قرار صد و نود و سوم مردم فومن در میدان فومن- در این ویدئو تصاویری از قرار صد و نود و سوم مردم فومن در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6942824 کپی شد مطالب مرتبط صد و هشتاد و نهمین شب حضور مردم فومن در میدان ایستگاه صد و هفتاد و نهم حضور مردم فومن در میدان شبهای کردکوی با حضور مردم رنگ همدلی گرفت مردم رامیان در شبی از همدلی کنار هم ایستادند قرار صد و چهل و چهارم مردم فومن در میدان تداوم راهپیمایی شبانه فومنی ها در دفاع از وطن برچسبها فومن تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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