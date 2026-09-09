https://mehrnews.com/x3d2FF ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۲ کد مطلب 6942841 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۲ اجتماع مردم خمین در یکصد و نود و سومین شب تجدید بیعت با رهبر انقلاب خمین- در این ویدئو اجتماع پرشور مردم خمین در یکصد و نود و سومین شب تجدیدبیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6942841 کپی شد مطالب مرتبط یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری ۱۹۴ شب ایستادگی در دیار آفتاب؛ تجدید بیعت مقتدرانه مردم با رهبری جلوههایی از همدلی در محلات، میراث خدمت در کوچه پسکوچههای شهر اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید آینده در دستان مردم؛ «باید برخاست» به مثابه نقشه راه مشارکت ملی صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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