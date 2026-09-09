به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو شامگاه چهارشنبه در نشست پاسخگویی به پرسش‌های مردمی در اجتماع میدان شهدای اراک اظهار کرد: ۱۸ هزار معلم در استان مرکزی مشغول خدمت هستند، اما تأمین سرویس ایاب‌وذهاب بین‌شهری برای همه آنان به دلیل محدودیت امکانات امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: معلمان بر اساس سهمیه و محل خدمت استخدام می‌شوند و ایاب‌وذهاب بین‌شهری در فرآیند استخدام پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین امکان ارائه وعده‌ای خارج از ظرفیت آموزش و پرورش وجود ندارد.

پیرحسینلو تصریح کرد: پرداخت کارانه ویژه به معلمان شاغل در مناطق روستایی و دورافتاده برای سال تحصیلی پیش‌رو در هیأت وزیران پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به نقش فرهنگیان در استمرار آموزش در شرایط دشوار ادامه داد: معلمان در دوران کرونا و شرایط جنگی با امکانات شخصی به آموزش ادامه دادند و اکنون نیز اختصاص بسته اینترنت به فرهنگیان با همکاری وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود.

پیرحسینلو تاکید کرد: سیاست اصلی وزارتخانه، تداوم آموزش حضوری است و برنامه‌ای برای حرکت به سمت غیرحضوری شدن آموزش وجود ندارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: آموزش و پرورش تنها یکی از اعضای کارگروه اضطرار آلودگی هواست و تصمیم نهایی درباره تعطیلی مدارس بر اساس شاخص آلودگی و نظر اعضای کارگروه اتخاذ می‌شود.

وی بیان کرد: در شرایط آلودگی شدید، سلامت دانش‌آموزان به‌ویژه کودکان زیر ۱۲ سال در تصمیم‌گیری‌ها اولویت دارد.

توسعه آموزش‌های مهارتی و رشته ریاضی

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به هدایت تحصیلی دانش‌آموزان گفت: پوشش ۵۱.۵ درصدی رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش برای سال جاری هدف‌گذاری شده و ثبت‌نام متوسطه دوم نیز ساماندهی شده است.

وی افزود: دانش‌آموزان بر اساس تراز نمره‌ای برای ثبت‌نام هدایت شدند تا ضمن جلوگیری از تجمع، حق دانش‌آموزان دارای تراز بالاتر نیز حفظ شود.

پیرحسینلو با اشاره به نیاز کشور به نیروی متخصص در حوزه‌های مهندسی تصریح کرد: توسعه رشته ریاضی با توجه به نیاز کشور و ظرفیت دانشگاه‌ها در اولویت قرار گرفته و پذیرش دانش‌آموزان دارای اولویت «الف» افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان دارای اولویت «الف» تا پایان شهریور فرصت ثبت‌نام دارند و در صورت خالی ماندن ظرفیت، دانش‌آموزان دارای اولویت «ب» بر اساس بالاترین تراز جایگزین خواهند شد.

ارتقای خدمات درمانی فرهنگیان

پیرحسینلو با اشاره به خدمات درمانی فرهنگیان و بازنشستگان بیان کرد: ارتقای بیمه تکمیلی بازنشستگان پیگیری شده، اما به دلیل اعتراضات سال گذشته و قرار داشتن بازنشستگان زیرمجموعه سازمان‌های بازنشستگی، این موضوع به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: حدود ۱۰ میلیارد تومان برای تجهیز کلینیک فرهنگیان استان هزینه و تخصص‌های جدیدی به این مرکز درمانی اضافه شده است.

پیرحسینلو با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش در حوزه عفاف و حجاب تاکید کرد: موضوع عفاف و حجاب از مرحله گزینش معلمان مورد توجه بوده و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مرتبط برای معلمان و دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

وی افزود: آموزش‌های عفاف و حجاب برای معلمان و دانش‌آموزان برگزار شده و مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مدارس نیز دنبال می‌شود.